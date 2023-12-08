趙樂際同洪都拉斯國會主席雷東多舉行會談

中評社北京12月8日電／據新華社報導，全國人大常委會委員長趙樂際7日下午在人民大會堂同洪都拉斯國會主席雷東多舉行會談。



趙樂際表示，中洪建交是兩國元首作出的具有歷史意義的重大政治決斷，開啟了雙邊關係發展的新篇章。今年6月，習近平主席和卡斯特羅總統舉行歷史性會晤，共同擘畫中洪關係發展藍圖。中方願同洪方一道，落實兩國元首重要共識，加強各領域交流合作，推動兩國關係持續穩定發展。



趙樂際指出，中方高度讚賞洪方堅定恪守一個中國原則，堅定支持洪方為維護國家主權獨立、促進發展、改善民生所作的努力。中洪建交時間不長，但雙邊關係快速發展。中方歡迎洪方加入共建“一帶一路”倡議，願加快發展戰略對接，促進務實合作取得新成果。中方讚賞洪方支持全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，希望在多邊場合加強協調配合，推動構建人類命運共同體。中方願在中拉論壇框架下加強同洪方溝通協作，推動中拉關係及中拉整體合作深入發展。



趙樂際表示，中國全國人大願同洪都拉斯國會加強對話交流，鞏固政治互信，共同維護中洪建交成果。兩國立法機構要發揮職能作用，進一步完善相關法律制度，為投資合作、人員往來營造良好法治環境。積極發揮人大代表和議員專業性強、聯繫廣泛等優勢，為兩國工商企業界、文化教育界、新聞媒體、青年、婦女等交流交往牽線搭橋，積蓄越來越多的友好力量，夯實兩國關係民意基礎。



趙樂際介紹了中國特色社會主義政治發展道路和人民代表大會制度有關情況，表示中方願同洪方加強治國理政經驗交流，學習借鑒依法治國、發展經濟、改善民生等方面的有益做法。



雷東多表示，洪中建交具有歷史性意義。洪堅定恪守一個中國原則。共建“一帶一路”等全球倡議是中國為人類文明進步作出的重大貢獻，洪方堅定支持、積極參與。洪國會願同中國全國人大加強合作，為開創兩國共同繁榮的光明未來作出立法機構的貢獻。



會談後，趙樂際與雷東多共同簽署了中國全國人大與洪都拉斯國會合作協議。



鄭建邦參加上述活動。