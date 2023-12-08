八十條措施推進上海自貿區高水平制度型開放

中評社北京12月8日電／據新華社報導，國務院日前印發《全面對接國際高標準經貿規則推進中國（上海）自由貿易試驗區高水平制度型開放總體方案》（以下簡稱《總體方案》）。《總體方案》以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神，穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放，在上海自貿試驗區規劃範圍內，率先構建與高標準經貿規則相銜接的制度體系和監管模式，打造國家制度型開放示範區，為全面深化改革和擴大開放探索新路徑、積累新經驗。



《總體方案》聚焦7個方面，提出80條措施。一是加快服務貿易擴大開放。推動金融、電信等重點領域高水平開放，提升跨境投融資便利化，支持跨國公司設立資金管理中心，提高電信業務服務質量，引領服務業制度型開放。二是提升貨物貿易自由化便利化水平。優化完善進境修理貨物、商用密碼產品、醫療器械、葡萄酒等特定貨物進口管理，試點實施簡化境內檢疫程序、擴大預裁定申請主體等便利化措施，著力構建科學、便利、高效的管理模式。三是率先實施高標準數字貿易規則。支持上海自貿試驗區率先制定重要數據目錄，探索建立合法安全便利的數據跨境流動機制，加快數字技術賦能，推動電子票據應用，推動數據開放共享，構築數字貿易發展新優勢。四是加強知識產權保護。加大商標、專利、地理標誌等保護力度，進一步加強行政監管和司法保護，全面提升知識產權保護能力。五是推進政府採購領域改革。接軌國際通行規則，進一步優化採購程序，完善採購管理，加強採購監督，構建規範透明、科學嚴密的政府採購管理體系。六是推動相關“邊境後”管理制度改革。深化國有企業改革，加強勞動者權益保護，支持開展綠色低碳領域國際合作，鼓勵環境產品和服務進出口，營造公平、透明、可預期的發展環境。七是加強風險防控體系建設。完善監管規則，創新監管方法，健全權責明確、公平公正、公開透明、簡約高效的監管體系，推進全流程監管。



《總體方案》要求，上海市人民政府要強化主體責任，建立完善制度創新機制，扎實推進各項措施落實。國務院有關部門要給予積極支持，對確需制定具體意見、辦法、細則、方案的，應在《總體方案》印發之日起一年內完成。商務部要組織開展成效評估，支持上海總結成熟經驗並及時復制推廣。