金價強勢破頂　全球看空美匯

全球央行未有減慢買金避險的步伐，導致今年前三季淨買入黃金數量持續創下紀錄新高。（大公報） 中評社香港12月8日電／近期美股、美債反彈，炒作貨幣政策轉向寬鬆，標普指數上月創出一年多以來最大的升幅，但作為主要避險資產的黃金，卻同時一舉向上破頂，創出歷史新高，反映市場對美元資產有很大戒心，繼續加大押注黃金買保險。事實上，全球央行買金避險步伐未止，今年前三季淨買入黃金數量續創紀錄新高，全球繼續押注美匯崩盤式下跌。



大公報報導，由於美國通脹升幅放緩、就業市場轉弱，市場對明年美聯儲局掉頭減息的預期進一步升溫，引發上月美股、美債止跌回升，摩根士丹利形容股債市場出現瘋狂的11月，可知道市場亢奮達到非理性的程度，事實是目前美國通脹仍在3%以上偏高水平，更不時出現罷工潮，工資成本高企不下，核心通脹實在難以大幅回落。



市場避險 對衝美股債風險



其實，近月反彈市況，末有改變華爾街大行對美股審慎看法，包括摩根大通、美國銀行業及高盛等對美股走勢有很大保留，相繼發出市場對減息預期過度樂觀的警告，認為投資者反應過度，其中標普500指數上月急升近9%，為去年7月以來最大升幅。在美國經濟基本因素欠佳之下，美股遲早打回原形，呈現暴升暴跌的形態，對市場信心會有更大負面衝擊。



因此，即使美國股債市場反彈，但作為主要避險資產的黃金，現貨價格向上破頂，一度爆升至近2150美元，創出歷史新高。當前金價跟隨美國股債上升，一定程度反映投資者對持有美元資產有戒心，不斷加大押注黃金，如同買保險一樣，用作對衝美元、美股、美債潛在暴跌風險。



去美元化 各國買金破紀錄



其實，市場非常關注美債風險，已成為全球的定時金融炸彈，紛紛沽美債、買黃金，但穆迪卻一直對美國經濟、債務風險視若無睹，仍然維持美國3A信用評級，反而無理將全球經濟火車頭中國的信用評級展望降為負面，令人質疑穆迪評級的公信力何在？



美儲備局自去年3月開始加息周期，累積加幅5厘，按理對沒有利息收入的黃金價格走勢不利，但金價仍然反復向上，本周初更創出新高位，無視利率因素，顯見市場上有不尋常大買盤支持。今年金價累積升幅超逾15%，表現不下於環球股市，若然美聯儲局真的減息，金價將會進一步爆升，明年有可能挑戰2500美元。

