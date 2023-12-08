如何守好醫保基金“安全閥”？

中評社北京12月8日電／據新華社報導，湖南省醫保局日前公布一批醫院存在違規使用醫保基金的行為，並對相關醫院進行了處罰。



目前，一些醫院存在不規範使用醫保基金的行為；也有個別醫院存在惡性欺詐騙保的行為。醫保基金監管無禁區，如何守護好老百姓的“救命錢”？“新華視點”記者展開了調查。



一些醫院違規使用醫保基金



2023年上半年，湖南省醫保局對中南大學湘雅醫院等部屬、省屬公立醫院進行檢查發現：湘雅醫院在醫療服務行為收費方面存在對價格政策執行有偏差的不規範行為，按照現行醫保基金監管法律法規和政策，屬於一般違規行為。



同批被檢查出存在類似問題的還有湖南省中西醫結合醫院、湖南省康復醫院。



記者從湖南省醫保局瞭解到，有醫務人員對於《湖南省現行醫療服務價格項目目錄（2022）》等理解不充分，出現違規使用醫保基金的行為。



比如，醫院醫務人員在給患者做腸鏡過程中發現患者有腸息肉，在切除腸息肉的同時，收取腸鏡費用和腸息肉切除費用。按照湖南省現行目錄規定，收取了腸息肉切除費用，不應再同時收取腸鏡費，這屬於一般違規使用資金行為。



“湘雅醫院每年使用醫保基金總量達20多億元，醫保部門用2周時間查實其違規使用醫保基金98萬多元，約占年度醫保基金使用比例的萬分之四。”湖南省醫保局副局長張棉長說，事後，湘雅醫院主動退回違規收取費用。



專家介紹，相較於一般性違規使用醫保基金，通過重復收費、過度醫療等形式的欺詐騙保行為更為惡劣。



近期，安徽省蕪湖市一患者家屬反映，被蕪湖市第二人民醫院超收醫療費。記者從安徽省醫保局及蕪湖市瞭解到，經核查，舉報涉及的15個問題中有10個問題基本屬實，蕪湖市第二人民醫院存在過度診療、過度檢查等問題，涉及違規醫療總費用21.82萬元，其中違規使用醫保基金18.7萬元。

