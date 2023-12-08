教育部：培育和打造一批經典傳承教材

中評社北京12月8日電／據新華社報導，記者12月7日從教育部獲悉，《“十四五”普通高等教育本科國家級規劃教材建設實施方案》於日前印發。方案提出，推動高校對使用時間長、影響範圍廣、師生認可度高的優秀教材建立傳承創新機制，組建老中青結合的教材建設梯隊，創新編寫理念，更新內容形態，培育和打造一批具有典範性、權威性、創新性的經典傳承教材，不斷提升經典教材的生命力和影響力。



根據方案，到2025年教育部“十四五”本科規劃教材重點立項建設1000種左右，遴選5000種左右，加快自主知識體系與教材體系建設，著力打造中國特色、世界水平的高質量教材體系，為高等教育強國建設提供堅實支撐。



方案要求，要組建具有豐富教學經驗的教師與頂尖學術水平的專家團隊，在一些關鍵學科領域有組織建設一批核心教材。在新工科、新醫科、新農科、新文科重點領域，特別是國家急需的戰略性新興領域和緊缺專業領域，鼓勵高校聯合行業產業部門、科技部門建設一批核心教材。



根據方案，通過認定的“十四五”規劃教材可在教材封面、扉頁等位置標注由教育部統一發布的“‘十四五’普通高等教育本科國家級規劃教材”專用標誌，標誌使用期限至2030年12月31日，到期後自動失效。在標誌使用期內修訂的規劃教材通過審核後，可繼續使用專用標誌至使用期結束。使用期結束後修訂的規劃教材不再標注專用標誌。任何單位和個人不得擴大或變相擴大“十四五”規劃教材專用標誌使用範圍，盜用、仿冒專用標誌的，依法依規追究責任。自2026年1月1日起，教育部發布的“六五”至“十二五”國家級規劃教材專用標誌停止使用。