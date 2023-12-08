瀾滄江－湄公河合作第八次外長會在北京舉行

中評社北京12月8日電／據新華社報導，瀾滄江－湄公河合作第八次外長會7日在北京舉行。中共中央政治局委員、外交部長王毅和緬甸副總理兼外長丹穗共同主持會議，柬埔寨副首相兼外交大臣宋金達、泰國副總理兼外長班比、越南外長裴青山、老撾黨中聯部部長通沙萬出席。會議以“共同邁向現代化，培育次區域發展新優勢”為主題。



王毅說，自上次外長會以來，各方秉持“發展為先、平等協商、務實高效、開放包容”的瀾湄精神，扎實推進各領域合作，取得系列新成果，打造多個新亮點。中方將堅決貫徹習近平主席提出的親誠惠容周邊外交理念，與湄公河國家一道，共同建設面向和平與繁榮的瀾湄國家命運共同體，攜手打造“一帶一路”示範區、全球發展倡議先行區、全球安全倡議實驗區和全球文明倡議首善區。



王毅建議瀾湄合作下階段重點推進六個方向的工作：一是建設更加緊密的命運共同體；二是打造更加聯動的經濟發展帶；三是營造更加安全的發展環境；四是邁向更加數字化的發展前景；五是深化更具特色的人文合作；六是倡導更加包容的合作理念。



各國外長高度評價瀾湄合作取得的積極進展，一致認為瀾湄合作已成為維護地區和平穩定，推動地區發展繁榮和各國工業化、現代化的重要平台。各方讚賞中方為推動瀾湄合作作出的積極貢獻，贊同中方對下階段工作方向的建議。