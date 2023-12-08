各地多措並舉幫扶困難群眾溫暖過冬

中評社北京12月8日電／據人民日報海外版報導，歲末天寒。近日，新一輪較強冷空氣啟程。入冬以來，各地多措並舉幫扶困難群眾、解決民生難題，確保群眾溫暖過冬、健康過冬。網友點贊說：“困難群眾‘有人疼’，更多呼聲變掌聲！”



解決急難愁盼



在農村，蔬菜滯銷怎麼辦？在城市，外來務工人員住房怎麼解決？在受災地區，生活困難群眾咋幫助？一系列問題擺在眼前。



蔬菜滯銷，大家來幫忙。據正北方網報導，今年，內蒙古自治區磴口縣巴彥高勒鎮舊地村小麥收割後，復種秋白菜、心裡美蘿蔔、大葱、芥菜等共436畝，蔬菜長勢喜人。“11月24日晚，我看天氣預報時瞭解到巴彥淖爾市氣象台發布了寒潮藍色預警，大部分地區氣溫將下降8到12℃。當時我腦袋嗡的一下，心想這下完了，地裡的白菜和大葱要被凍爛了。”11月27日，舊地村村民郭金香心有餘悸地說，“可沒想到，第二天村委會主動幫助我們牽線搭橋，很快就把菜賣光了”。經過村“兩委”的努力，黨員幹部們幫助種植戶銷售白菜、芥菜、大葱等蔬菜50餘噸。縣民政局工作人員走進田間地頭實地調研，摸排村民蔬菜滯銷情況，並聯繫烏海市及磴口縣的蔬菜加工企業到村裡調運蔬菜。據瞭解，目前該村2150餘噸蔬菜已售罄。



城市打工，住宿是關鍵。據光明網報導，11月20日一大早，上海外賣騎手王福召就匆匆往普陀區武威東路的和欣公寓3號樓趕。這一次，他不是急著去送外賣，而是去選房。王福召是95後，他和兩個騎手朋友擠在一間10平方米左右的出租房裡，還要和幾戶人家共用衛生間。普陀區在面向新就業群體的專項調研中瞭解到，“改善住宿條件”，是他們最迫切的心願。9月，普陀區委組織部統籌政府、群團、國企資源和社會力量，正式啟動了“騎手新家”項目。王福召，幸運地成為第一批選房的人。他在和欣公寓租了個雙人間，這個公寓是針對新就業群體的保障性住房。



救災資金，下達時間早。據新華網報導，財政部、應急管理部近日下達48.46億元中央自然災害救災資金，支持地方開展受災群眾冬春臨時生活困難救助工作，切實解決受災群眾生活困難，確保安全溫暖過冬。據悉，針對今年東北、華北等地遭受嚴重災害、冬春救助任務較重的實際，應急管理部、財政部提前印發通知，召開視頻會議進行安排部署，派出多個工作組深入災區一線，指導督促各地及時開展救助對象調查摸底，精準統計上報救助需求，資金下達時間較往年大幅提前。



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