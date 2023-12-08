﻿會計界料港明年IPO重返千億

澳洲會計師公會昨日發布最新調查報告，左起為黃以東、呂志宏、葉耘開及張立君。（大公報） 中評社香港12月8日電／澳洲會計師公會對香港經濟和商業前景的最新調查顯示，49%受訪的香港會計和金融專業人士料明年香港經濟將繼續﻿復甦和增長。此外，隨著上市規則改革、股票印花稅下調以及“資本投資者入境計劃”的推出，澳洲會計師公會2023年大中華區分會會長呂志宏稱，有助提振明年資本市場和投資者信心，明年的上市集資額有望達到800億甚至1000億元。



調查︰多數受訪者預期GDP續增



大公報報導，呂志宏分享道，隨著香港與全球其他交易所集資額差距縮窄，今年香港也有望挑戰集資額度前五位。此外，有39%受訪者預計明年香港IPO總集資額會有所增加，他進一步說，在高息環境下，明年上半年可能未見到息口向下，但下半年在聯交所上市條例改革包括類似18C等，以及環球經濟恢復，加上吸引在其他交易所上市企業來港第二上市等，港全年集資額有望回到800億至1000億元水平。



香港經濟方面，受訪的香港會計和金融專業人士中有49%預計香港經濟將繼續﻿復甦和增長。其中，有36%預計經濟增幅將低於3%，預期經濟收縮比率為31%，另19%估計GDP增長持平。呂志宏說，今年香港的經濟正穩步﻿復甦，特區政府的招商引資引才政策，亦正在幫助香港重返世界舞台。



為促進香港經濟增長和提升國際競爭力，最多受訪者建議政府加強招商引資措施，並強化吸引人才政策。此外，澳洲會計師公會還提出六大建議（詳見表），認為特區政府應加大力度，通過更多國際合作，將香港打造成“超級增值人”。



對於穆迪近日下調香港的評級，澳洲會計師公會2022年大中華區分會會長黃以東表示，首先澄清穆迪確認了香港Aa3的評級，只是將展望降為負面。事實上，在環球經濟充滿不穩定性下，穆迪先後都有類似的將一些市場評級調低的動作，當中包括早前將美國的評級前景展望降為負面。黃以東續說，“他們沒有下降香港的信貸評級，只是將展望從穩定轉到負面。穆迪只是評估特區政府的還款能力，而目前特區政府的外匯儲備有逾4000億美元，而外債非常低，有非常強勁的還款能力，因此不同意還款能力轉差的講法。”