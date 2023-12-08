今年第1200億件快遞送達

中評社北京12月8日電／據工人日報報導，“您的快遞到了，我馬上派送，您是今年第1200億件快件的收件人，祝賀您！”12月5日15時39分，在四川成都光華錦苑小區，順豐小哥張超越將一件快遞準時交付給市民張女士，標誌著2023年第1200億件快件完成最後一環，正式簽收。



時光回轉，地標轉換。12月4日18時26分，在國家郵政局郵政業安全中心的大屏幕上，不斷滾動的數字彈出了120000000000的超長字符，標誌著我國年業務量再次刷新紀錄，首次突破1200億件。



此時，在距離北京2500多公里的雲南昆明，夜幕剛剛落下，被喻為“亞洲最大花市”的鬥南花卉市場開啟了“夜間模式”。順豐小哥張雄來到鮮花店主木順林的攤位前，攬收當天的快件。此時的他們都沒有想到，在一次稀鬆平常的交接中，年度第1200億件快遞在他們手中誕生了。



這批快件被順豐裝載上車，直抵昆明洛羊鎮站火車站。通過工作人員快速卸貨、轉運後，全部裝載到DJ882次動車組上，於凌晨4時32分出發，直奔1127公里外的成都雙流西站。



“嘀——”12月5日10點28分，隨著一聲鳴笛聲，DJ882次動車組抵達雙流西站。雙流西站4站台布置了一排連通車門的貨物傳送設備，工作人員將貨物搬運到傳送設備上，設備通往站台下方的汽車裝貨平台。隨後經長興中轉場等轉運至市內各個快遞點，再由快遞小哥送至消費者手中。



中國快遞、中國高鐵，這兩張靚麗的“中國名片”，交匯在第1200億件快件，完成了一次“夢幻聯動”，再次彰顯了令人心潮澎湃的中國速度。