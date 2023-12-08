數字化智能化助力快遞業發展

中評社北京12月8日電／據新華社報導，突破1200億件！12月4日，國家郵政局快遞大數據平台實時監測數據顯示：今年中國快遞業務量首次超過1200億件，再創歷史新高。



進入“月均百億”新階段、提前實現千億件目標……今年以來，中國快遞業持續穩健增長，不斷邁上發展新台階。立足全球視野，高速增長的中國快遞市場還有哪些潛力？邁入“千億件”時代，快遞業如何從快速增長轉向高質量發展？



前不久，在第五屆中國（杭州）國際快遞業大會上，《全球快遞發展報告（2023年）》（以下簡稱《報告》）正式發布，專家學者共同探討新形勢下快遞業發展的新機遇。



今年全球快遞包裹業務量將突破2000億件



“作為全球供應鏈的重要一環，快遞業過去一年雖然受到高通脹、地緣政治等因素影響，但各國經營者積極應對、創新協同，全球快遞包裹市場總體呈現逆勢向好的發展態勢。”國家郵政局發展研究中心副主任王錫彬介紹。



看業務規模，2022年全球快遞包裹業務總量約1892億件，同比增長約9.84%；全球快遞包裹收入約4.1萬億元，同比增長約12.18%。順應全球化和互聯網經濟發展態勢，全球快遞包裹業務增速保持良好，快遞業與產業鏈上下游互動更加頻繁，為推動全球經濟加速復甦提供有力支撐。



看基礎網絡，一方面，以萬國郵聯為紐帶的郵政網絡已連接192個成員國和地區，全球範圍內郵政局所約61.8萬處。另一方面，以各快遞企業自建網絡為基礎，相對獨立又彼此關聯的商業寄遞網絡快速發展，亞太、歐洲、北美成為全球樞紐布局的主要區域，新興市場網絡布局的力度、網絡樞紐的密度均有所提升。



看市場格局，當前全球快遞包裹市場在區域分布上仍較為集中，規模底盤由電商市場更為發達、活躍的國家貢獻。受電商高速發展拉動影響，亞太地區快遞包裹業務發展迅猛，2022年業務量約1381億件，全球占比達73%，業務收入約1.5萬億元，全球占比為36.4%。

