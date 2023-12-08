北方七省份聯合推動家政服務業高質量發展

中評社北京12月8日電／據新華社報導，北京、天津、河北、山西、內蒙古、甘肅、山東等北方七省（區、市）人社部門聯合在京發布優秀家政勞務品牌名錄，名錄包含七省（區、市）的家政企業76家，旨在擴大各省份家政勞動力資源和當地家政勞務品牌的影響力，助推區域家政服務業高質量發展。



這是記者7日從北方七省（區、市）家政勞務品牌協作交流宣傳大會上獲悉的，此次會議由北京市人力資源和社會保障局主辦。76家優秀家政勞務品牌企業將發揮北京市家政服務市場需求旺盛的優勢，以及周邊省（區、市）豐富的家政勞動力資源和當地家政勞務品牌的影響力，助力提升區域家政服務業發展水平。



商務部、發展改革委今年聯合印發的《促進家政服務業提質擴容2023年工作要點》提出，搭建供需對接平台，持續開展家政勞務對接，加大家政勞務品牌建設和宣傳推介力度，推進家政服務業提質擴容。



此次目錄中的企業信譽好、家政服務員培訓質量高、具有一定輸出規模。北京市入選的家政勞務品牌涵蓋北京市員工制家政企業、巾幗家政企業等家政知名品牌，在北京家政市場占有較大份額。其他省（區、市）55家家政企業也都是當地的知名家政品牌，長期向北京輸送家政服務員。



會上，北京市人社局與河北、山西、甘肅等省人社廳（局）分別簽訂了省際家政服務勞務協作協議（2023－2025），將搭建省際間勞務協作交流平台，組織家政服務勞務對接活動，促進省域內勞動力特別是脫貧地區勞動力在家政服務業穩定就業，實現家政勞務協作健康、有序發展。