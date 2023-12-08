北京發布系列政策構建養老服務“北京模式”

中評社北京12月8日電／據新華社報導，記者7日從“北京市貫徹落實黨的二十大精神”系列主題新聞發布會“增進首都民生福祉——北京市完善養老服務體系系列政策”專場上瞭解到，北京市印發《關於完善北京市養老服務體系的實施意見》和多個配套政策，積極構建完善城鄉協同、分層分類、全面覆蓋的養老服務體系“北京模式”。



北京市老年人口眾多，人口老齡化形勢嚴峻。截至2022年底，北京市共有常住老年人口約465萬人，占常住總人口21.3%；戶籍老年人口約414萬人，占戶籍總人口29%，已經邁入中度老齡化社會，並呈現加速趨勢。同時，市民群眾對普惠型養老服務和多元化養老服務形態的需求日益增長，北京仍需加大養老產業培育發展，擴大養老服務市場化、專業化、品質化供給。



據悉，實施意見從加強養老服務體系統籌布局、優化居家社區養老服務供給體系、推動機構養老服務提質增效、建立精準服務主動響應機制、完善養老服務保障機制等5個方面，明確了19項重點任務。其中，實施意見提出，力爭2025年實現每個街道鄉鎮建成一個區域養老服務中心；復制推廣居家養老服務新模式，深化居家養老服務供給側結構性改革，擴大普惠型養老服務供給；大力發展社區嵌入式養老服務設施和機構，深化京津冀養老服務協同發展；持續完善長期照護保障制度，深入推進醫養融合發展，培育專業化養老服務隊伍。



此外，北京市民政局會同相關部門聯合印發了多個配套政策。比如，針對高齡失能、行動不便等居家老年人的就餐問題，印發《北京市加快養老助餐服務發展的工作方案》；針對失能失智老年人家庭“一人失能、全家失衡”的養老困局，制定《關於加強失能失智老年人照護服務支持的意見》；針對老年人居家生活中的磕磕碰碰問題，制定《關於進一步推進老年人居家適老化改造工程的實施意見》等。