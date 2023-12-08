綠色合作，助力南非加快能源轉型

南非德阿風電項目。（來源：人民網） 中評社北京12月8日電／據人民日報報導，在南非北開普省，由中國電建集團山東電建三公司承建的紅石100兆瓦塔式光熱太陽能項目已進入建設收尾階段。這是撒哈拉以南非洲首個塔式光熱太陽能項目。項目投入運營後，將有效解決當地清潔能源供電不穩定難題，為緩解南非電力緊缺作出貢獻，成為中南深化能源合作的又一範例。



“這是南非最先進的太陽能項目”



北開普省被大片荒漠覆蓋，行車至此，礫石遍布，草木稀疏，鮮有人跡可尋。



“再往前開一會兒，就能看見我們的光塔了。”項目負責人李全祥對記者說，“光塔高近250米，差不多相當於100層樓的高度，最上邊一節是集熱裝置，吸收地面鏡子反射的太陽光，光能轉化為熱能，熱能再轉化成電能……”



不一會兒，遠處地平線上出現一座巨塔，通體灰白，旁邊的塔吊正在作業。“那就是光塔了。”李全祥指向前方說，“光塔主體已經封頂，正在進行設備安裝，包括地面的4萬多面反光鏡。預計2024年初項目試運行，那時就會看到反光鏡反射的太陽光匯聚到光塔塔頂。”



進入項目現場，記者發現，除了剛才在遠處看到的光塔，下方的“鋼鐵叢林”同樣令人震撼：數十米高的冷卻塔，管線密布的發電機房，錯落有致的變電設備……項目總工程師謝彥軍指著現場兩個直徑近百米的圓形罐體介紹，裡面裝的是熔鹽，這些高溫液態鹽能實現較長時間的儲熱，保證其連接的蒸汽輪機連續運轉，滿足晚間發電的需求。



“這是南非最先進的太陽能項目，設計裝機容量100兆瓦，建成後每年能向電網輸送480吉瓦時電力，滿足20萬戶南非家庭的用電需求。”南非電氣工程師萊莉·馬杜對記者表示，自己很榮幸在南非首個塔式光熱太陽能項目上工作。



“該項目是北開普省最大的投資項目，也是南非新能源採購項目的一部分，對實現南非能源轉型目標具有戰略意義。”北開普省省長薩馬尼·索爾表示，項目為當地提供直接就業崗位超過600個，工程高峰期雇工約1800人，為當地經濟社會發展作出了重要貢獻。



記者在北開普省採訪時發現，當地優良的日照條件、開闊平坦的土地，為建設太陽能發電場提供了得天獨厚的條件。與其他光伏發電場相比，紅石塔式光熱太陽能項目優勢十分明顯，不間斷發電使清潔能源的利用率得到巨大提升。南非總統拉馬福薩在考察紅石塔式光熱太陽能項目時表示，中國企業的工程質量和工藝水平達到了世界領先水平，項目順利推進將給南非人民帶來重要利好。

