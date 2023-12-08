沙特與港交所洽互聯互通

中評社香港12月8日電／據大公報報導，沙特未來投資倡議研究所（FII）在港舉行PRIORITY峰會，為首次在亞洲舉辦。近期世界級金融活動紛紛選址香港，反映本港國際金融中心的地位和吸引力，彰顯聯通國家和世界的獨特地位和角色。



FII行政總裁Richard Attias表示，沙特與港交所在金融市場互聯互通上已展開溝通。香港金融市場全球首屈一指，交易所十分具活力。沙特主權基金PIF總裁Yasir Al－Rumayyan亦稱，香港是一個國際級城市，不僅是資本及金融市場的主要樞紐，亦是創新的中心。港交所主席史美倫表示，港交所正尋找在沙特及中東的機遇，亦要把握中國及亞洲內正在崛起的多元化融資機會。她說，面對地緣與經濟挑戰，全球需要互聯互通，香港作為“超級聯繫人”的角色愈加重要。



PRIORITY峰會首次在亞洲舉行，吸引逾千人出席，包括沙特政府和主權基金的代表、世界各地政商、金融領袖和投資者來港赴會，表明香港已經重返國際舞台的中心。Richard Attias表示，香港有多元文化基因，符合FII走向世界的工作，期望透過今次峰會，建立國際對話，協助全球瞭解中國和亞洲最新發展。他續稱，希望透過在香港舉行峰會，促進未來雙方投資，而沙特已經與香港交易所在有關方面展開溝通。



沙特主權基金擬內地設辦事處



Richard Attias認為，沙特的利雅得作為海灣國家的中心，與香港有不少共通點，雙方合作是十分自然的事，同時期望未來能加強中國與中東阿拉伯海灣國家合作。他指，沙特一直尋找多元化投資機會，香港在金融業、人工智能等行業吸引沙特投資者興趣；沙特在能源、電動車及科技等領域有大量發展機遇，當地的“2030願景”計劃亦促進經濟轉型，相信可成為未來投資亮點。



穆迪近日下調內地與本港評級展望，然而中東金融專家卻十分看好前景。Yasir Al－Rumayyan在峰會上表示，香港是一個國際級城市，既是資本及金融市場的主要樞紐，亦是創新的中心。他指出，亞洲今年經濟增長估計約4.6%，而亞洲對環球經濟增長貢獻達52%，有43%的初創公司融資、51%的科技開支、88%的專利申請，均來自亞洲，中國則擁有全球26%的獨角獸企業。他透露，公司除紐約、倫敦以及約旦、阿曼、埃及、卡塔爾的分區辦公室之外，因看好亞洲市場，早於2020年開設了香港辦公室，未來計劃於內地增設辦公室。



環球市場加強連接應對風險



對於沙特期望與香港深化金融聯通，港交所主席史美倫表示，過去一年，香港在深化與中東之間的連接渠道取得了重大進展，這些渠道將允許兩地雙向流動，沙特交易所已是港交所認可的證券交易所之一。全球最大、亞洲首隻沙特ETF日前在港上市，至今PRIORITY峰會在港舉行，反映兩地的合作趨漸緊密，相信未來亦有更多合作的空間。史美倫同時提到，近年地緣政治緊張對宏觀經濟帶來巨大挑戰，環球市場需要加強連接應對風險，香港作為“超級聯繫人”的角色愈加重要。港交所正尋找在沙特及中東的機遇，亦要把握亞洲區內的多元化融資機會。