中評社香港12月8日電／據大公報報導，中國民航信息網絡（00696）集團為中國內地航空旅遊行業信息技術解決方案的主要供應商。隨著航空旅遊市場逐漸修復，集團業務正在快速修復。



今年上半年，航空出行需求逐步提升，集團電子旅遊分銷系統處理量約為2.84億人次，同比增長143%，並恢復至2019年同期的84.2%，其中處理中國商營航空公司的系統處理量同比增長141.1%，處理外國及地區的處理量同比增長328.6%，得益旅客量的恢復，集團今年上半年實現利潤為13.47億元人民幣，增長191.1%。



針對國際客運恢復問題，中央政治局7月會議特別提出要“增加國際航班”。其中疫情後恢復進度較慢的中美航線正在兩國有關部門的積極溝通下有所進展，從11月開始，兩國之間航班數量將增加至每周70班，不過距離疫情前的每周340班，僅恢復大約20.6%。



今年以來，中國內地航空市場旅客周轉量已經接近恢復至2019年的水平，國際航班亦正在穩步恢復，明年有望進入到全面加速恢復的態勢，集團核心業務直接受惠於旅客量的恢復，相對於航空公司受到油價、票價、匯率等因素影響，集團收益與客運量直接相關，業績增長確定性較強，目前市盈率低於歷史均值一個標準差以上，預計未來具有上行潛力，可考慮逢低吸納。



（作者為招商永隆銀行證券分析師，證監會持牌人士，並沒持有上述股份）