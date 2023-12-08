中通快遞業績韌性強　無懼市場競爭

中評社香港12月8日電／據大公報報導，在剛過去的11月，受惠雙十一購物節，中國快遞的行業數據再刷新紀錄。中國物流與採購聯合會公布11月中國電商物流指數為113.1點，比10月提高1.2點。分項指數中，總業務量指數、農村業務量指數、人員指數、實載率指數、成本指數均實現增長。該月電商物流總業務量指數為124.1點，比10月提高1.7點，創下年內新高。國家郵政局監測數據顯示，11月1日至4日，全網累計攬收量20.27億件，同比增長16.1%，環比增長31%，再創歷史紀錄。



網上消費刺激快遞需求增長



國家郵政局官方數據顯示，由2021年以來，中國快遞年業務量連續3年突破1000億件。中國快遞包裹業務量自2014年起更穩居世界第一。去年快遞包裹業務收入成功破萬億元（人民幣，下同）。而在今年上半年，快遞業務量超600億件，同比增長超17%。中國快遞市場增長迅速，反映網上消費市場持續向好。



行業快速增長的同時，因競爭激烈，部分快遞企業在價格戰影響下，最近公布經營數據卻陷入負增長的局面。順豐控股（002352）今年第三季歸母淨利潤20.9億元，同比升6.6%。但期內收入645.5億元，同比跌6.4%。至於其他競爭對手，如韵達股份（002120），今年第三季收入12.6億元，同比下跌9.2%，首三季收入更同比跌逾半成。再看圓通速遞（600233），今年第三季業績更明顯承壓，收入基本跟去年同期持平，期內歸母淨利潤同比降21.3%至8億元，而首三季歸母淨利潤更同比降4.1%。至於市場份額第一的中通快遞（02057），今年第三季營收90.76億元，同比增1.5%，淨利潤23.5億元，同比增24%；在行業競爭激烈的背景下，集團業績仍彰顯韌性，反映其規模持續壯大在控制成本方面更具優勢。（作者為安裡證券分析師）