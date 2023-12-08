港股成交縮　萬六關防守穩固

中評社香港12月8日電／據大公報報導，評級機構穆迪調低中國和中國香港的主權評級，使得淡友又多了沽低港股的借口，不過市場的反應是相對的冷靜，因為中國有關方面以及特區政府已及時作出回應，反駁這種評級是政治傾向壓倒理性判斷，強調中國經濟基本面向好不變。



從昨日港股先跌後穩的走勢，可以看出：這一枚被淡友利用的所謂“重磅炸彈”，並不能撈到太多的油水，若干被其點名的上市公司股價都能企穩，甚至不跌反升，可見“唱衰中國”的花招已愈來愈失市場了。



恒指昨日最低報16157點，是又一個今年新低。然而到了逼近重要支持位時，好友群雄崛起，尤其是本地銀行股、個別內銀股、本地財團股，均奮力守土，使恒指由大跌306點到最終只跌117點，跌幅收窄一半有多。



基金追捧 九倉飈6%



表現強勢優質股有滙控（00005）、恒生（00011）、渣打（02888）、建行（00939）、九倉（00004）、中電（00002）、電能（00006）、新地（00016）、長建（01038）、信置（00083）等。其中，入大摩指數的九倉繼續獲基金追入，大漲6%。



昨日總成交有890億元，較上日少98億元，希望交投再縮減一些，以顯示沽壓放緩持續，因為在跌市時日日成交逾千億元，並非好現象也。俗語說：市靜就定。現時要尋求的就是這個“靜”字。值得注意者，昨日只創出一個“中段新低”，而收市指數16345點，較周二的收市指數16327點為高，即為近日首見只創一個低點而非“雙新低”。希望這是好的開始。



我頭牌細察市情，感悟到好友最大的優點是沉得住氣。對跌市作冷處理，不計較一城一池之得失，而是到關鍵時刻才算總賬。守恒指16000點關也算是一個重要關口了，暫時看城堡堅固，蓋每次迫近16100點關，都是好友橫空出世，殺敗淡友的進攻。大市繼續考耐性，考鬥志，似乎隧道的寸光已在不遠的前方。