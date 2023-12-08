光大：恒指明年看21000

中評社香港12月8日電／據大公報報導，恒指昨天收報16345點，再創今年新低。不過，多家券商相信港股明年有望觸底反彈，加息周期即將完結成為投資主題之一。其中，光大證券國際預期來年港股“中性偏好”，恒指有望高見21000點；凱基亞洲給予恒指目標價19260點；建銀國際預期港股呈W型走勢，恒指波幅區間介乎16500點至20500點。＼大公報記者 李潔儀



相比之下，光大證券國際對恒指明年目標價較為樂觀，該行證券策略師伍禮賢表示，目標價主要按照估值模型分析，又過去10年恒指波幅約7000點至8000點，因此預測恒指明年最低點約15000點水平。



伍禮賢指出，恒指已補回今年11月11日的裂口底部，雖然短期波動仍會較大，但相信再下跌的空間有限。



對於評級機構穆迪將中國及中國香港信用評級展望，由“穩定”調低為“負面”，伍禮賢表示，近日股市反映投資信心受到打擊，下調評級主要針對中國大型銀行及科網股，惟相關類別股份的融資需求不大，因此事件造成心理影響多於一切。



另外，伍禮賢提到，過去兩年港股回購股份的額度及數目破紀錄，反映企業內部對自身價值認可度較高，面對短期市況持續波動，回購對股價帶來正面幫助。



光大證券國際訂下龍年投資部置，以三大主題作資產配置，包括加息近尾聲成熟市場投資可期、人工智能（AI）全球化，以及債券投資。同時，給予4大板塊、8只焦點股，包括網易（09999）、比亞迪（01211）、滙控（00005）、新秀麗（01910）、小米（01810）、中軟國際（00354）、濰柴動力（02338）及華能國電（00902）。其中，伍禮賢指出，憧憬新秀麗明年恢復派息，以及有望“染藍”。



凱基：美選舉成市場隱憂



此外，凱基亞洲投資策略部主管溫傑指出，預料明年恒指將出現好淡爭持格局，部分不利因素或見曙光，包括加息周期完結、美元回落及中央推高赤字率以推動經濟等。不過，他認為，內房銷售未見起色，加上美國進入選舉年，令中國議題成為政綱重點將利淡投資氣氛。

