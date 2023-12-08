李澤楷：金融創新促進減費

中評社香港12月8日電／據大公報報導，人工智能（AI）作為一種新興顛覆性技術，正在不斷改變人類的生活模式，對經濟發展帶來重要的影響。各方專家在FII PRIORITY峰會論壇上，探討人工智能的利與弊。



電訊盈科（00008）主席、富衛集團創辦人李澤楷表示，AI在金融產品創新具重大作用，可為顧客度身定做合適金融產品，令以往只服務中產以上階層的產品，延伸至更多人。例如富衛服務10個不同市場，印尼業務只占集團營收不足10%，但已服務2700萬個客戶，以每月新增100萬人的速度增長，原因是數碼化令服務成本大降，每月保費可低至1美元。



在投資界有“女版巴菲特”贊譽的Atma Capital創辦人李穎表示，生成式AI令人與機器之間有更好的關係，AI與物聯網（IOT）結合運用，提升效率、改善風險管理、改善客戶體驗及降低營運成本，是製造業邁向智慧製造的必經之路。



陳啟宗：人類或追不上科技



但她強調，AI在數據隱私方面存在問題，很多模型都是在受版權保護的內容上訓練，根本沒有提及原作者。



恒隆地產（00101）主席陳啟宗表示，若人類社會未能適應科技高速發展，科技或帶來更多壞影響。他認為，科技發展是不可逆轉的，科技對人類和社會的影響卻可逆轉，未來5至30年，未必每個人都能追上科技帶來的改變。所以，科技進化過程中，最需要關注道德問題。