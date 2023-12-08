全球推動減碳　可再生能源極具潛力

中評社香港12月8日電／據大公報報導，第28屆聯合國氣候大會上月在阿聯酋的杜拜舉行，大會傳出重要訊息：全球減碳進度緩慢。沙特阿美執行副總裁兼首席技術官Ahmad Al－Khowaiter昨在FII PRIORITY峰會論壇上表示，即使過去20年世界持續增加使用再生能源，但化石燃料消耗量仍然大幅增長，因為可再生能源的產出，無法滿足全球旺盛的能源需求，要維持全球經濟穩定增長，必須有安全可靠，且價格優惠的能源。



Al－Khowaiter指出，目前全球能源分布，僅兩成是再生能源，但有很多技術可以令再生能源的比例提升，其中一個是電池儲能技術。



人工智能的應用越來越廣泛。他表示，目前可透過數據分析提高能源使用效率，同時可優化能源生產，降低碳排放。長遠來看，人工智能顛覆全球能源系統。



小鵬汽車（09868）副董事長兼總裁顧宏地在同一場合表示，根據集團去年交付的汽車進行研究，有關車輛在生命周期減少172萬噸碳，相當於種植約9000萬棵樹。



顧宏地表示，人工智能讓電動車發展更快，一方面在製造過程減少材料使用量，減輕車輛重量，另一方面減少製造時間，提高生產效率。人工智能還完善自動駕駛技術，減低汽車產業整體排放。