新興市場成新動力　促進全球化2.0

中評社香港12月8日電／據大公報報導，隨著全球經濟重心逐漸東移，由發展中國家及新興經濟體組成的“全球南方”（Global South），預料將成為推動全球增長的新動力。沙特阿拉伯投資部長法利赫（Khalid Al－Falih）表示，相信“全球化2.0”將由“全球南方”帶動。財政司司長陳茂波亦認為，對“全球南方”的未來經濟發展充滿信心。＼大公報記者 彭子河（文） 黃洋港（圖）



法利赫在FII Priority峰會上表示，“全球南方”已成為推動全球經濟增長的主要動力，其中兩個重要推動元素，分別是人口紅利和經濟增長。他形容中國（包括香港在內）是“全球南方”的重要成員，儘管近年增長強勁的趨勢略為放緩，而印度、拉丁美洲（例如巴西、阿根廷），以至中東地區（包括沙特阿拉伯在內）仍將扮演重要角色。法利赫認為，“全球南方”將主導“全球化2.0”發展，在“全球化2.0”概念下，他相信經濟轉型、數碼轉型、人口紅利、供應鏈重整，將有助推動“全球南方”的發展。



亞洲GDP占全球三分一



陳茂波亦說，來自亞洲新興市場和發展中國家的經濟總量，在1995年時只占全球GDP增長的12%，但現時已上升至大約三分之一，他對“全球南方”的未來經濟發展充滿信心。此外，亞洲地區的人口結構相對年輕，渴望改善生活，亦熱愛科技和創新，相信數碼化轉型將加速發展。在推動綠色轉型方面，亞洲區（尤其中國）也帶領全球。



港可成亞洲貿易融資平台



馮氏集團主席馮國經表示，全球經濟重心移至亞洲，現時亞洲區占全球GDP大約36%，根據市場預測，日後占比有機會增至50%。貿易是經濟增長的推動力，現時占全球GDP比例逾50%，將持續增長，亞洲已準備好迎接更多貿易商機。他續說，區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）去年正式成立，15個成員國現時占全球人口、全球GDP和全球貿易的比例均為三分之一左右，有助亞洲區保持增長。



亞洲開發銀行估算，去年全球貿易融資缺口2.5萬億美元，有上升趨勢，香港可扮演重要角色。馮國經表示，香港可連接區內供應鏈，結合金融中心優勢，可成為亞洲貿易融資理想平台，有助縮窄貿易融資缺口，提升影響力。



東升西降的過程相信漫長，亦不會一帆風順。渣打銀行亞洲區行政總裁洪丕正表示，全球現時正身處百年一遇的變動之中，由單極世界變成多極世界，過程中無可避免會出現衝突，令正常的周期變化加劇，同時帶來不穩定性和波動性。

