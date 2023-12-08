何文田新盤吸專才　現金回贈增至12.5%

中評社香港12月8日電／據大公報報導，海外人才成為樓市生力軍，發展商針對專才增設優惠。新地（00016）何文田Prince Central修訂價單，針對專才新增“學術人才及外來人才”等現金回贈，由7%上調至最高12.5%，相關優惠只適用開放式及一房單位，最高折扣額維持15%。



新地同時調高印花稅直送優惠，由樓價的3.75%或4%上調至5%或上限7.5%。另外，買家享帝京酒店健身中心12個月會籍優惠，價值約3.39萬元。



以Prince Central入場單位3樓E室開放式為例，實用面積251方呎，價單定價817.3萬元，買家享360天成交期，扣除基本15%折扣，折實694.7萬元。若買家符合外來人才資格，總現金回贈可達12.5%，包括提早成交、不選用貸款優惠、學術人才及外來人才等現金回贈，相當於樓價約86.8萬元，再扣除發展商送稅，單位實際樓價約573萬元，較舊有折實價約646萬元（已扣現金回贈），相差約73萬元或11%。項目同步公布銷售安排，本周日發售5夥開放式單位。



YOHO WEST次輪超額51倍



另新地天水圍YOHO WEST周六進行次輪銷售322夥，其中310夥以價單形式發售，昨日正式截票，經核數後累收16176票，超額51倍。



此外，恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，鰂魚湧THE HOLBORN累售250夥，占可售單位逾九成，套現約18億元。施政報告出爐後，項目非本地買家比例由10%升至25%，包括不少專才。尚餘單位包括8夥特色戶，其中兩個頂層特色戶，有信心呎價可再創新高。



展望明年樓市，韓家輝認為壞消息已見底，若息口掉頭回落，對樓市起刺激作用，樓價更可望反彈。部門明年部署開售多個新盤，其中旺角利奧坊第5期有機會打頭陣，提供230夥，主打中小型單位。