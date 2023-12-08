民眾黨也瞄準毛小孩搶票　推寵物長照

民眾黨召開不分區“立委”候選人“動保政策”記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月8日電（記者 鄭羿菲）2024大選，外界多認為“賴蕭配”勝率較大，民進黨選舉氛圍偏向“溫馨”，瞄準廣大飼養毛小孩的群眾尋求支持。台灣民眾黨也不落後，柯文哲競選總幹事黃珊珊、民眾黨不分區“立委”候選人廖維欣、湯宏正8日共同推出動保政策，除了要控管動物繁殖、流浪動物安置，也主張“寵物老了也要長照”。



2024大選在藍白整合破局後，民進黨選舉節奏除打抗中保台牌，也走向溫馨，民進黨2024正副候選人賴清德、蕭美琴12月初更是主打“賴是狗派、蕭是貓派，不論狗派貓派，都是台灣派”，12月8日上午更推出貓狗LINE貼圖，瞄準台灣社會廣大飼養貓狗寵物選民，吸引支持。



台灣步入少子化，但飼養貓狗卻逐漸增長，2022年新增的犬貓登記數有24萬隻，已超越新生兒數15萬人。



台灣民眾黨8日上午召開不分區“立委”候選人“動保政策”記者會，提出源頭管理擴大保護、強化動保公權力、動物醫療體系化，以及動物長照普及全台等四大主張。出席者包括柯文哲競選總幹事黃珊珊、不分區“立委”候選人、貓咪也瘋狂公益協會理事長廖維欣、新竹縣流浪動物珍愛協會理事湯宏正。

