民進黨播宣傳片再打趙少康　批偏激鬥雞投機

民進黨召開記者會，左起，卓冠廷、林楚茵、王義川及張志豪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月8日電（記者 黃筱筠）民進黨今天召開記者會再打國民黨副手候選人趙少康，民進黨發言人林楚茵、卓冠廷及不分區“立委”候選人王義川公布趙少康“偏激、鬥雞、投機，3G一體”影片，並且播放趙過去批評國民黨影片。



卓冠廷表示，首先是“偏激”，當前政壇代表人物就是戰鬥藍趙少康，他最為人熟悉的就是他在1994年台北市長選舉電視辯論會上，當時身為台北市長候選人趙少康開口第一句話，就是“全國同胞們，台灣就要毀滅了！”誇口若讓當時的民進黨候選人陳水扁當選台北市長，“中華民國”就會滅亡。



卓冠廷說，趙少康還打著“新秩序”旗號，宣稱“本省籍的中產階級請認清楚”、“棍子不長眼”，透過撕裂族群情感，形塑戰爭恐嚇人民。這正是台灣選舉史上，第一個以極端手段區分族群，化分我群、他群，更刻意訴求特定省籍人士的談話，只為獲取個人的選舉利益，沒有任何國家、社會共融的思維，充分展現趙少康“偏激”的一面。



卓冠廷表示，過了30年，這次搭配侯友宜成為“副總統”候選人，不僅發言的力道屢屢壓過侯友宜，受訪時更拋出“自己是把“副總統”當“總統”來選”，更稱“侯友宜說過他絕對不會是備位“元首”，“總統”權責都可以讓他參與。”無視台灣的民主憲政體制，赤裸裸對外揭露與侯友宜間的政治權力分贓，更讓大家看到，“偏激”的趙少康又回來，縱使過了30年，個性依舊沒有改變。



林楚茵表示，再來是“鬥雞”，趙少康的性格就是好鬥，還有激化社會對立，引發政爭及衝突，如1994年時11月對時任李登輝提出“十二問”，其中一問即是“為何要將“總統”選舉從委任選舉改成全民直選？”但諷刺的是，30年後的今天，趙少康成為全民直選下獲益的國民黨“副總統”候選人。



她說，其次，“全民公投”是台灣人民努力爭取實踐直接民主的權利，但在2004年3月20日舉辦的和平公投，也是台灣歷史上第一次全國公民投票，趙少康“反民主”的心態，偕同媒體人高喊“拒領公投票”，企圖影響人民行使直接民主的權利。



林楚茵指出，本屆“立法院”在2020年成立“修憲”委員會”，每個政黨都有提出“18歲公民權”的“修憲”方向，但當時身為資深媒體人趙少康，在網路直播節目痛批國民黨因為怕被民進黨扣帽子稱保守、落伍，才跟著提“18歲公民權”，還拍桌大吼“不讓年輕人投票就不讓年輕人投票”，批評國民黨是笨蛋，稱投票年齡若下修，18到20歲的選票都是民進黨的，根本就是違反國際民主潮流的落後思維。

