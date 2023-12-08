周凱旋：毋須對香港看得悲觀

中評社香港12月8日電／據大公報報導，維港投資聯合創辦人周凱旋在分組論壇上表示，處身於現今千變萬化的世界，緊記“永不被套牢”，被套牢是很可怕的噩夢；這是她從長和系創辦人李嘉誠所獲得的深刻指導，他成長於一個很艱難的環境，學會居安思危。



周凱旋稱，人必須具備好奇心，以及反事實思維，就可以免於陷入套牢的困境。人一旦被套牢，便會付上很大代價，這是她經常反思，也時常提醒自己。李嘉誠經常掛在嘴邊的一句說話：“世上沒有成功的方程式，但總有失敗的道理。”她說，維港投資的同事天天對她說，這個不對，那不對；在一些投資項目，大家在辯論中尋找真理。



安居樂業 就是最好的宣傳



2021年1月，李嘉誠提醒她：“山雨欲來風滿樓”，經濟將會一落千丈。李嘉誠天天這樣說，開始讓她感到恐怕。她也與維港投資的同事說：“山雨欲來風滿樓”。後來維港投資呼籲所有公司延長備用資金，結果有80%公司跟從忠告。所以有不同聲音，是多麼重要。



近期港股表現疲弱，周凱旋表示，不要只看股市弱不弱，現時世界都動蕩。她昨早與李嘉誠討論，到底金融是經濟命脈的心臟、科技是大腦；抑或金融是經濟命脈的大腦、科技是心臟？結果是，兩樣在未來十年一起跳動，有些地方，金融不是太有力，科技又不是很有力，這也是一個很大的障礙。香港是我們的家，所以毋須對香港看得悲觀，別人說什麼，和香港人在做什麼，是兩樣不同的事，我們做自己的事，快快樂樂的生活，在香港安居樂業，這是對香港最好的宣傳。