賴清德又打恐嚇牌！侯：陸客來雞肉飯賣更好

國民黨2024大位候選人侯友宜。（中評社 楊騰凱攝） 中評社新北12月8日電（記者 楊騰凱）民進黨2024候選人賴清德稱服貿協議若生效，大陸人會來台灣開店賣雞肉飯。中國國民黨2024候選人侯友宜今日表示，民進黨一講到大陸經貿就不斷讓人民恐懼害怕，其實陸客來了，台灣雞肉飯只會賣更好，台灣要有信心好好面對兩岸關係。



至於被稱為“台獨”課綱的“108課綱”，侯友宜表示，當選後會親自主持教育“國是會議”，大家一起討論、重新整理。



侯友宜8日出席“青年購屋有好康”記者會，宣布“青年侯康貸，購屋免頭款”方案，並於會後接受媒體提問。



台灣2023代表字是“缺”，怎麼看？



侯友宜表示，這是人民的聲音，“缺”這個字選真好，這幾年真的很缺，太多缺了，不是衹有缺藥、缺蛋，太多的缺了。什麼水、電、土地、人才，通通都缺，要講都講不完，民進黨也缺對人民的道歉。民進黨最不缺的是黑金弊案還有詐騙產業，所以要談缺，民進黨應該好好思考，這個缺就代表人民對這幾年執政，是活在痛苦當中，什麼都缺，連要吃個蛋都缺，缺到人民心痛。



賴清德最近猛攻兩岸服貿協議的議題，現在又說如果服貿生效，中國人可以來台灣開店賣雞肉飯。但是服貿設有投資門檻限制，必須拿出20萬美元的資金，這樣會只為了來台灣搶便當和雞肉飯的生意嗎？



侯友宜指出，民進黨一談到大陸經貿就不斷讓人民恐懼害怕。其實兩岸協議監督條例應該趕快通過，與大陸在平等、尊嚴、友善底下，好好協商與溝通。尤其面對《海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）》，民進黨一直說什麼“男人會找不到工作，女人會找不到老公，小孩得去黑龍江”，講這些都沒意義，應該好好面對兩岸關係，台灣要有信心，陸客來了台灣便當、雞肉飯都會賣得更好，庶民經濟會好一點。請賴清德不要一直抹紅，面對兩岸關係，大家好好創造和平的好時機。

