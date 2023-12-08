柯問賴“台獨”金孫會變龜孫？黃珊珊：必答題

柯文哲競選總幹事黃珊珊。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月8日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨2024候選人柯文哲7日晚上開始對藍綠每日一問，針對民進黨賴清德，柯問“如何務實推動“台獨”？不要“台獨”金孫變“台獨”龜孫。”柯文哲競選總幹事黃珊珊8日表示，大家都很關心大選候選人未來的國政方向，今天不回答，明天還是得回答，人民要瞭解若選了你，會面對什麼樣的未來。



台灣民眾黨8日上午召開不分區“立委”候選人“動保政策”記者會，出席者包括柯文哲競選總幹事黃珊珊、不分區“立委”候選人、貓咪也瘋狂公益協會理事長廖維欣、新竹縣流浪動物珍愛協會理事湯宏正。



黃珊珊會後接受媒體訪問，媒體問及，柯文哲7日晚間在“KPTV”直播頻道詢問賴清德“如何務實推動“台獨”？不要“台獨”金孫變“台獨”龜孫。”而近期美國《外交事務》刊出3位重量級中美關係學者的聯名文章，呼籲賴若當選，應考慮凍結“台獨黨綱”，是否看準賴不敢表態？



黃珊珊回應，我們每一天都會問台灣民眾想問的問題，大家都很關心候選人未來的國政方向是什麼，這些問題都是每個候選人的必答題。今天不回答，明天還是得回答，到大選那一天，必須要讓人民知道你到底在想什麼，如果選了你，會面對什麼樣的未來？這並不是看準賴敢不敢回應的問題，而是必答題。

