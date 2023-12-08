陸氣球越“中線”　台防長：探空活動研究氣象

台防長邱國正接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月8日電（記者 俞敦平）針對台軍方昨日上午偵測到一個中國大陸空飄氣球逾越“海峽中線”，台“國防部長”邱國正8日於“立法院”受訪表示，這可能是中國大陸的探空活動，用於研究氣象或航道的風力影響。他也強調，“國防部”會及時公告周邊敵情，讓民眾安心。



台“國防部”今日公布，7日上午11時52分偵獲1枚大陸探空氣球，出沒在位於基隆西南方約101浬，高度約2萬1千呎，續向東飄行，並於昨中午12時55分消失。這是“國防部”罕見偵蒐到中國大陸的空飄氣球，引起外界關注。



邱國正今日上午出席“立法院”“外交及國防委員會”的朝野協商，針對“軍事營區安全維護條例草案”進行說明。會前，他接受媒體聯訪時回應關於，越過“海峽中線”的中國大陸氣球的相關問題。他表示，氣球是因為季風的緣故，往台灣方向飄。“國防部”初步瞭解，該氣球可能也就探空這一類的功能。他進一步解釋，探空範疇也很廣，包括氣象或者是平常的航道掌控，風力探測等都是探空研究的範圍以內。



邱國正也表示，“國防部”公告中國大陸氣球的消息，是為了讓民眾知道周邊狀況，避免產生疑慮。“國防部”要把所知道的周邊狀況跟大家做個說明，這有必要的，不然別的單位或者別的國家一報以後，大家又會懷疑“國防部”刻意隱而不報。



邱國正表示，“國防部”要求所有所單位，對敵情掌握，就是有什麼看到什麼就公告，也讓民眾知道我們周邊狀況。