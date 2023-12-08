“中華古籍資源庫”加強古籍數字化建設

中國國家圖書館古籍修復專家在進行少數民族文字古籍數字化前的維護。（來源：新華社） 中評社北京12月8日電／據新華社報導，世界互聯網大會烏鎮峰會舉辦期間，由中國國家圖書館（國家古籍保護中心）打造的“構建中華古籍的數字網絡家園——‘中華古籍資源庫’建設與服務實踐案例”，入選2023年“攜手構建網絡空間命運共同體精品案例”。



古籍數字化不僅能讓古籍所承載的信息得到更好保存，還能讓中華傳統文化更廣泛、便利地傳播，令珍貴典籍跨越時空“活”起來，在數字世界煥發新的生機。



涵蓋豐富資源



打開中國國家圖書館網頁，“中華古籍資源庫”的入口就在最顯眼的位置。甲骨文文獻、碑帖拓片、宋元明清善本……讀者足不出戶，就能在網頁上免費瀏覽閱讀這一件件珍貴的古籍資料。



今年9月，該資源庫再次上新，新建“民族文字古籍特藏”等專題庫，新發布佉盧字、焉耆－龜茲文、於闐文、粟特文、藏文等16個文種的少數民族文字古籍60部。這些少數民族文字古籍，呈現了中華民族歷史上曾用過或現在仍使用的民族文字的發展脈絡，突顯了中華文明的連續性和包容性。



古籍是中華民族重要的文化遺產。古籍數字化是古籍再生性保護的一大要點。



2007年，國務院辦公廳下發《關於進一步加強古籍保護工作的意見》，對全國古籍保護工作進行總體部署，實施“中華古籍保護計劃”。近年來，古籍再生性保護取得突出成果，全國累計發布古籍數字資源超過13萬部（件），39家單位參加聯合發布。其中，中國國家圖書館“中華古籍資源庫”發布的資源數量超過10.3萬部（件）。

