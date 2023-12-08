連勝文：賴搞“台獨”　若執政台灣將有大災難

國民黨副主席連勝文陪藍選將葉元之到新北市板橋國泰市場掃街拜票，並回應課綱議題。（中評社 張穎齊攝） 中評社新北12月8日電（記者 張穎齊）台“教育部”108課綱大量刪減文言文，刪掉顧炎武的《廉恥》，學生不再有機會思考為什麼“士大夫之無恥是謂國恥”，北一女老師區桂芝痛批是無恥課綱，引發熱烈迴響。中國國民黨副主席連勝文8日表示，“教育部”為了配合民進黨2024候選人賴清德的“台獨”主張，去中國化、搞“台獨”，一再證明若賴清德執政，台灣未來將會有大災難。



新北市第七選區（板橋東區）“立委”選戰，由葉元之挑戰民進黨現任“立委”羅致政。連勝文今日上午到新北市板橋國泰市場輔選葉元之，2人是再興中學的學長弟，展現好交情，掃街前接受聯訪。



連勝文表示，民進黨為要搞法理“台獨”，先從教育“台獨”、文化“台獨”做起，民進黨要“教育部”配合賴清德這位務實的“台獨”工作者，用各種方法推“台獨”，這在絕大多數台灣人以及盟邦美國、對岸眼中，賴清德就是搞“台獨”，不搞才怪，也證明賴清德若執政，百分之百會為台灣的未來造成大災難。



出身教育界的台灣師範大學教育學博士葉元之表示，他當然不贊成課綱去中國化，民進黨用意識形態，一定要跟對岸的歷史與文化做切割，這很沒必要，文言文是文化以及語言能力，與品德教育與思考的影響有關，呼籲民進黨別把教育給顛覆。