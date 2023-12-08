民調：賴39.0%侯33.8%柯18.1%

根據最新2024大選民調顯示，賴蕭配39%領先，侯康配33.8%緊追，柯盈配跌至18.1%。（照:截自《ETtoday民調雲》網站） 中評社台北12月8日電／2024大選進入最後關鍵1個月，根據《ETtoday民調雲》今天公布大選最新民調，民進黨賴清德與蕭美琴的搭配支持度39.0%，中國國民黨的侯友宜與副手趙少康則以33.8%緊追在後，藍綠差距5.2個百分點；台灣民眾黨柯文哲與副手吳欣盈支持度為18.1%，較上回跌了1.5個百分點，持續下滑。



若與民調公司2023年11月30日調查的結果相比，賴蕭配支持度持續增加，由37.4%變成39.0%，增加1.6個百分點；侯康配支持度由36.3%變成33.8%，下滑2.5個百分點；柯盈配的支持度由19.6%變成18.1%，下滑1.5個百分點。選民年齡部分，賴蕭配在50歲到59歲39.2%，增加了3.7個百分點，還有60歲以上也增加4.8個百分點，提升至44.9%，但30歲到39歲則跌了7.1個百分點，變成37.6%；侯康配選民在40歲到49歲間的流失最多，支持度下降至4.7個百分點，變成29.3%；柯盈配選民則是在50歲到59歲大幅減少，下滑8.2個百分點，跌至4.7%。



本次調查為時間於12月6日至7日，針對20歲以上民眾進行“2024“總統”選情調查”，以“手機簡訊”方式通知，進行封閉性網路問卷調查，透過ETtoday 民調雲自建會員資料庫內，已貼標設籍台閩地區且年滿20歲以上民眾為抽樣範圍及對象，樣本抽樣方法採“分層比例抽樣”，細分為戶籍地、性別、年齡三維交叉多維分層。回收有效樣本數1251份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.77%。