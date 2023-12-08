快遞業務量刷新不尋常

湖北鄂州花湖機場，順豐航空一架全貨機正在裝貨。（來源：新華社） 中評社北京12月8日電／據經濟日報報導，12月4日18時26分，國家郵政局郵政業安全中心監測數據顯示，今年我國第1200億件快件正式產生，標誌著我國快遞年業務量再次刷新紀錄，首次突破1200億件大關。



“小包裹”映射“大經濟”。今年以來，我國快遞業務量持續攀升，月均達“百億級”增長。特別是進入11月份，快遞行業持續保持高位運行，日均快遞業務量超4.3億件，在打通產銷通道、貫通供需兩端、連通線上線下、暢通內外循環等方面繼續發揮更加突出的作用。高速增長的快遞市場背後有何深意？有什麼新的變化和特點？下一步，如何更好發揮郵政快遞業在助力生產、促進消費、暢通循環方面的作用？記者就此進行了採訪。



快遞物流“加速跑”



夜幕降臨，被喻為“亞洲最大花市”的雲南昆明鬥南花卉市場開啟了“夜間模式”。順豐快遞員張雄來到鮮花店主木順林的攤位前，攬收當天的快件。他們都沒有想到，年度第1200億件快遞就此誕生了。



“這個快件是四川成都一位消費者訂購的鮮花，從昆明鬥南花卉市場發出，搭乘成昆高鐵快運專列，經轉運、分揀後於12月5日15時39分完成投遞，正式簽收。”順豐速運四川區負責人李蔚琛告訴記者，成昆高鐵快運動車組的“乘客”全是電商快件。



今年7月12日，成昆高鐵快運動車組正式開通運行。在近5個月的運行時間裡，順豐日均雙向貨量達50噸左右，其中雲南貨物品類以生鮮、鮮花為主，四川則以生鮮食品為主。



“成昆高鐵快運動車組開行以後，運行時效從隔日達變成次日達。”李蔚琛介紹，相較於航空1500公里以上、公路800公里以下的運輸距離優勢，高鐵快運動車組的優勢運輸距離在800公里至1500公里，不僅可以保障兩地快件“次日達”，部分快遞更是可以實現“次晨達”，准點率也大幅提升。

