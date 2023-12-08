中評社北京12月8日電／網評：搶抓下一代互聯網技術變革機遇



來源：人民網 作者：齊平樹



走進安徽叉車集團的物流裝備製造車間，一台台叉車實現了無人駕駛，司機已“退居”辦公室，變身操控員，點擊智能車隊的管理系統，還能查看車輛狀態、維護保養等信息。



這是騰訊雲與安徽叉車集團共同打造的工業互聯網平台。借助下一代互聯網技術，企業完成了設備數據上雲的第一步。目前，工業車輛接入數量已從8000輛增加到近4萬輛，未來預計將有80萬到100萬台叉車接入雲端。數據的實時采集將有效提升叉車行業的服務與創新效率。



雲技術助力傳統製造業提質增效，讓人看到下一代互聯網技術賦能高質量發展的巨大潛力。下一代互聯網技術是以新一代人工智能為核心驅動，雲技術、大數據、區塊鏈、虛擬現實、數字孿生、引擎渲染、安全等技術作為支撐，集成底層技術、應用場景、內容生態、硬件產品等多種生態要素的分布式互聯網技術。前不久中國知識產權研究會發布的《下一代互聯網關鍵技術專利分析》（以下簡稱《分析》）指出，當前互聯網正處於代際變革時期，下一代互聯網技術正在為實體經濟發展注入強勁動能。



黨的二十大報告提出：“加快發展數字經濟，促進數字經濟和實體經濟深度融合，打造具有國際競爭力的數字產業集群。”近年來，我國持續推進數實融合，為高質量發展打造了堅實的數字底座。2022年，我國數字經濟規模達50.2萬億元，占GDP的比重為41.5%，位居全球第二。進一步做強做優做大我國數字經濟，要下好科技創新的先手棋，搶抓下一代互聯網技術變革機遇。



推動下一代互聯網技術迭代創新，必須強化企業科技創新的主體地位，發揮科技型骨幹企業引領支撐作用。知識增強大語言模型關鍵技術、4G／5G移動通信共建共享關鍵技術創新與產業化……15項前沿領域成果獲得2023年世界互聯網大會領先科技獎，其中不少創新是由企業完成的。數據顯示，近10年來我國下一代互聯網關鍵技術專利申請量約占全球總數的40%，騰訊等中國企業成績領先。進一步優化環境，提升企業創新能力、激發企業創新活力，才能讓更多創新成果競相湧現。



加快補短板、強弱項，是塑造新優勢、激發新動能的題中應有之義。《分析》顯示，我國企業相關領域專利數量快速增長，但應用層面專利居多，支撐下一代互聯網技術發展的芯片、操作系統等領域的專利布局並不占優。相關創新主體應緊盯技術熱點和空白點，著力針對技術難點提升基礎創新能力，加大培育高價值專利力度。牽住創新“牛鼻子”，打好關鍵核心技術攻堅戰，才能把發展數字經濟自主權牢牢掌握在自己手中。



技術歸根結底是為人服務的。從虛擬現實技術讓遊客足不出戶暢游世界，到區塊鏈幫助緩解中小企業融資難題，再到大數據協助供需雙方精準匹配，下一代互聯網技術正在賦能千行百業的過程中不斷實現新突破。抓住這一重大機遇，充分釋放創新潛能，提高下一代互聯網技術成果轉化和產業化水平，定能在未來的競爭中占得先機，更好地推動經濟社會高質量發展，更好地造福社會、造福人民。