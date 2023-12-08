中評社北京12月8日電／網評：建立“一張網” 服務“一站式”



來源：人民網 作者：康岩



建立“一張網”，提供“一站式”服務，彰顯了政府部門為中小企業真心實意解難題、真招實招助發展的決心



中小企業連著千家萬戶，是推動創新、促進就業、改善民生的重要力量。如何優化政務服務，提高治理效能，提高企業獲得公共服務的精準性、便捷性？



建立“一張網”，提供“一站式”服務，這是中小企業的普遍期待。不久前，工業和信息化部發布《關於健全中小企業公共服務體系的指導意見》，明確提出建立全國中小企業服務“一張網”，為中小企業提供“一站式”服務。



“一張網”，旨在充分運用大數據、雲計算、人工智能等技術，有效整合各類服務資源，貫通國家、省、市、縣各級中小企業公共服務機構，與政務服務平台加強互聯互通；“一站式”，旨在打造橫向連通、縱向貫通、便利共享、泛在可及的服務平台，形成政策直享、服務直達、訴求直辦的服務模式。



近年來，我國陸續設立各級中小企業公共服務機構1697家，基本形成了覆蓋全國的中小企業公共服務體系，有力推動了中小企業健康發展。但是，基層服務機構還比較薄弱，服務資源整合不足，中小企業享受公共服務仍不夠便利。建立“一張網”，提供“一站式”服務，成為解決問題的一個有力抓手，將在幫助中小企業紓困解難、降本增效方面發揮積極作用。



建立“一張網”，提供“一站式”服務，機制協同聯動是關鍵。以河南新鄉平原示範區的探索為例，當地由政務服務和大數據管理局牽頭，搭建惠企政策直達快享平台，實現政策查詢、解讀、推送、兌現流程全部可線上辦理。在惠企政策集中辦理窗口，企業可以便捷享受政策咨詢、綠色通道、幫辦代辦等服務。通過“一張網”，推動政府各部門建立常態化協調機制、打破部門壁壘和信息孤島，提供跨區域、跨部門、跨層級的“一站式”服務，能有效解決企業和群眾“找不到、讀不懂”優惠政策，不熟悉新流程、往返跑等痛點難點，讓企業更精準、更全面、更便利地享受相關優惠政策。



實現線上政策“一網匯聚”、線下問題“一窗通辦”，先進信息技術是支撐。用好數據共享、大數據分析、人工智能等技術，實現政策和服務智能匹配、自動送達、快速兌現，才能暢通惠企政策落實落地的“每一公里”。吉林省通化市創新體制機制，以稅商聯動為基礎，搭建服務民營經濟發展的“稅商聯動＋多方融入”平台，對惠企政策享受條件與企業基礎信息等進行分析比對，多維度勾勒企業的“數據畫像”，實現相關政策精準推送。依托相關服務平台，實現從“企業找政策”到“政策找企業”，能夠大大降低企業獲取相關政策的難度，讓企業訴求“件件有着落、事事有回音”。



當下，新一輪科技革命和產業變革正在重塑經濟發展結構，中小企業數量持續增多，規模實力不斷提高，對公共服務的需求也在不斷增長。據統計，截至2022年末，我國中小微企業數量已超5200萬戶，2022年平均每天新設企業2.38萬戶。建立“一張網”，提供“一站式”服務，彰顯了政府部門為中小企業真心實意解難題、真招實招助發展的決心。健全公共服務體系，鼓勵和支持中小企業發展壯大，不斷提振市場預期和信心，中國經濟必將匯聚起更磅礴的內生動力。