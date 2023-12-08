北一女師轟課綱無恥　李家同喊話“教育部”

教改去中國化，北一女老師區桂芝（左）轟無恥課綱。（截自中天網路） 中評社台北12月8日電／“教育部”108課綱大量刪減文言文，台北市立北一女中國文老師區桂芝痛批，“108課綱刪掉顧炎武的《廉恥》，學生不再有機會思考為什麼‘士大夫之無恥是謂國恥’，所以這是個‘無恥’的課綱！”5分鐘影片曝光後引起廣大迴響。清大榮譽講座教授李家同對此表示，北一女中老師嚴厲批評108課綱對社會有重大影響，喊話“教育部”應該出面解釋。對此“教育部”澄清，108課綱沒有廢棄禮義廉恥，而是鼓勵學子思辨和生活中實踐。



108課綱是台灣首度將國民教育整合為國小、國中到高中的12年一貫課程，解決了過去國中小與高中課綱的銜接落差，以學生為學習主體的教育方式，以成就每一個孩子，適性揚才、終身學習為願景，並於2019年（民國108年）年8月起正式上路，同年入學的小一、國七、高一新生都是108新課綱的第一屆學生，其他年級學生則是逐年適用。



近日網路流傳一段批評108課綱大幅刪減文言文的影片，北一女中國文老師區桂芝在記者會上氣憤表示，回首20多年的教改，始終在“去中國化”的幽靈原則指導下，讓學校、老師、學生沉入越來越黑暗的教育深淵，不僅讓老師們享受不到尊師重道的校園倫理，更慘的是孩子們失去了紮實的基礎教育，失去了合宜的生活教育。



區桂芝直言，108課綱刪掉的經典古文，令人“是可忍，孰不可忍”，例如刪掉明末清初思想家顧炎武的《廉恥》，學生不再有機會思考為什麼“士大夫之無恥是謂國恥”，不再能理解“恥，是切切實實的覺悟”，“所以108課綱就是個‘無恥’的課綱！”



李家同在臉書發文表示，他一直在批評108課綱，認為不該減少必修課，網路上沒有什麼人分享他的想法，“教育部”當然可以完全不理；可是北一女中老師的影片引起相當多人注意，“教育部”應該有所反應。

