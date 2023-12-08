PRIORITY峰會首次在港舉辦　

12月7日，香港特區行政長官李家超在峰會上致辭。（來源：新華社） 中評社香港12月8日電／據新華社報導，沙特阿拉伯未來投資倡議（FII）研究所7日至8日在香港舉行PRIORITY（優先事項）峰會。與會嘉賓共同探討當前社會及經濟加速演變、地緣政治格局複雜的大氣候下，亞洲如何影響和推動全球發展。



香港特區行政長官李家超在峰會現場致辭表示，今年2月，他率領代表團訪問了沙特阿拉伯和阿聯酋，達成了一系列協議。香港是世界卓越的門戶，是“超級增值人”，這一切都得益於獨特的“一國兩制”原則。香港也將繼續在金融、創新和可持續發展等方面，在定義和塑造21世紀大趨勢中發揮積極作用。



香港交易所主席史美倫表示，沙特阿拉伯和中東地區出現的機遇，以及中國和崛起中的亞洲帶來的投資多元化機遇，凸顯了全球互聯互通的重要性。過去一年，港交所推動香港與中東互聯互通取得顯著進展，包括推出了亞太地區首只追蹤沙特阿拉伯股票的交易所買賣基金（ETF）。



沙特公共投資基金負責人亞西爾·魯邁延說，選擇香港作為峰會的地點，是因為香港是全球主要樞紐，不僅是金融樞紐也是創新樞紐，不僅是中國門戶也是亞洲門戶。沙特公共投資基金正擴大國際投資，繼在香港開設辦事處後，不久將在中國內地開立辦事處。



未來投資倡議研究所首席執行官理查德·阿提亞斯表示，香港的金融市場一直在全球城市中位居前列，香港交易所充滿活力。研究所與香港交易所管理層有著長期的合作關係，選擇來香港是一個自然的過程。



沙特投資大臣法利赫表示，目前國際社會面臨人口老齡化等挑戰，新能源、數字化、人口變化將重新定義全球化2.0，這種改變將由發展潛力很大的“全球南方”國家主導。



本次峰會主題是“塑造人類未來大趨勢”，由沙特阿拉伯未來投資倡議研究所主辦，香港特區政府和香港交易所為合作夥伴，共有約1000名來自世界多地的各界人士參會，約100位嘉賓發表演講。