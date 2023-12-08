廣西桂林僑辦僑聯領導深入僑資企業實地考察

在走訪考察中，調研組與桂林市美廬生態農業發展有限公司負責人交流。（來源：新華社） 中評社北京12月8日電／據中國僑網報導，12月6日，廣西桂林市僑辦主任徐建強、桂林市僑聯副主席孟耀光一行6人，深入僑資項目——紅頂花園走訪考察。



紅頂花園項目由僑資企業桂林市美廬生態農業發展有限公司於2019年至2022年，投資3000萬元人民幣打造而成，項目通過發展花卉、民宿產業和鄉村生態休閑旅遊，賦能鄉村振興，解決了50餘名當地村民就近務工，促進了農產品銷售，帶動周邊村莊發展園藝、花卉種植、觀賞采摘觀光農業等特色經濟業態。



調研組一行實地考察了花園各特色花卉種植區、本地歷史文化遺址、民宿旅館等，對桂林市美廬生態農業發展有限公司取得的成績給予高度評價，並希望公司進一步利用本地歷史文化，夯實項目文化底蘊，同時創新對外宣傳，提升項目知名度和品牌影響力。



桂林市美廬生態農業發展有限公司董事長周斌對桂林市僑辦、桂林市僑聯領導一直以來對企業建設發展提供實實在在的服務和幫助表示衷心的感謝。她表示，紅頂花園項目將主動適應經濟社會發展新形勢，進一步創新發展思路，加大資金投入，積極開拓市場、做大規模、打響品牌，為鄉村振興貢獻力量。