藍白合作　蔡壁如：下架無恥“立委”換掉政府

藍白合力支持蔡壁如，挑戰民進黨候選人、“立法院副院長”蔡其昌。(照:蔡壁如臉書) 中評社台中12月8日電／台“教育部”在108國文課綱大量刪減文言文，連明末思想家顧炎武的知名文章《廉恥》也被刪除，引發北一女老師區桂芝痛批是“無恥課綱”引起熱議。台灣民眾黨台中市第一選區“立委”候選人蔡壁如認為，當政府高官和民意代表都欠缺恥感，家長們該用選票把無恥的“立委”和政府換掉，才是給孩子“士大夫之無恥是謂國恥”最好的身教。



台中市第一選區（大甲、大安、外埔、清水、梧棲）“立委”選舉，由台灣民眾黨蔡壁與民進黨、“立法院副院長”蔡其昌捉對廝殺，國民黨未提名，支持蔡壁台，為藍白合作示範區。



蔡壁如認為，當政府高官和民意代表都欠缺恥感，家長們該用選票把無恥的“立委”和政府輪替下來，才是給孩子“士大夫之無恥是謂國恥”最好的身教。她舉例，她的對手蔡其昌妄稱“爭取外埔班班有冷氣”的詐騙廣告看板，被揭穿是100%灌水，還繼續硬扯中央補助全國九成，以為把謊話說到底就變成真的。只要這些詐騙看板還掛著，就是“立法院副院長”公然展示他自己的無恥。



蔡壁如又提到，被稱為“史上最貪法官”、喝花酒的“吸奶法官”胡景彬，竟然在官官相護下，在外役監過爽爽，貴為“立法院副院長”的蔡其昌，卻還膽敢用白紙黑字行文幫他的假釋案關說。這種無恥乘上無恥的結構性墮落，蔡其昌還傲慢的拒絕對人民講清楚。

