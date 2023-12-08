賴蕭配推貼圖　賴對蕭說“我全都要”引熱議

賴清德陣營推出新的貼圖組，其中蕭美琴問到賴是貓派或是狗派，賴回答“我全都要”，引起討論。（取自賴清德臉書） 中評社台北12月8日電（記者 黃筱筠）民進黨賴蕭配今天推出LINE貼圖文宣，使用藝人周星馳電影“新鹿鼎記”裡面一句“我全都要”成為迷因梗。但民進黨2024候選人賴清德臉書貼出一張Line對話，左邊是蕭美琴圖像，問賴是貓派狗派，右下角則是賴用貼圖回“我全都要”。而這張貼圖裡，象徵貓派的蕭美琴圖像似乎有點被賴的口氣給嚇到。



賴清德今日在臉書發文，推出他和“戰貓”蕭美琴的新貼圖，正式在LINE STORE上架。除了先前的貓狗插畫外，還加入Q版賴清德、蕭美琴，希望號召支持者們一同下載，無論是貓派狗派，都一起加入台灣派。



但貼圖內容引起大家討論，其中蕭美琴圖像問賴清德是貓派還是狗派，賴則對蕭說“我全都要”，圖像還有賴清德旁邊搭配“美男子”，還有“睡了”等用字，讓大家覺得“怪怪的”。



賴清德競總發言人郭雅慧說明，賴清德今年1月底推出與插畫家蠢羊合作的“就想跟你賴在一起”貼圖後，頗受好評。如今時隔10個月，再次推出貼圖，這次更將先前大受歡迎的“貓狗胸章”上的貓狗插畫搬到貼圖上，並設計更多的動作與圖案，再次搶攻貓狗派市場。此外，貼圖中也將賴清德、蕭美琴化身Q版插畫，與貓貓狗狗合體愛台灣。



郭雅慧說，此組貼圖中收錄許多實用圖文，除了日常問候與回應外，還有賴清德抱著黑狗溫馨說“我的小寶貝”，或是蕭美琴高舉手機喊“訂飲料”等詼諧貼圖，此外，兩人還重現經典迷因圖“我全都要”，令人莞爾一笑。