太陽花世代決裂　吳崢喊話黃國昌勿忘初衷

太陽花出身的民進黨“立委”候選人吳崢。（中評社 張穎齊攝） 中評社新北12月8日電（記者 張穎齊）2014年太陽花學運成員部份加入民進黨，台灣民眾黨2024候選人柯文哲、不分區“立委”候選人黃國昌則走自己的路。太陽花出身的民進黨“立委”候選人吳崢8日向中評社表示，柯文哲一直變來變去並不意外。對於黃國昌加入民眾黨則是祝福，畢竟人各有志，希望不管到了哪個政黨，別忘記初衷。



太陽花學運世代曾籌組時代力量，2017年爆發首次分裂危機。以林昶佐為首的友綠派贊成與民進黨合作，黃國昌為首的自主派不甘於當小綠，雙方分道揚鑣。友綠的昶派出走，林昶佐、台北市議員林亮君、高雄市議員黃捷、“立委”候選人吳崢等皆於今年加入民進黨。黃國昌則加入民眾黨，雙方徹底決裂對戰。



新北市第八選區（中和）“立委”選戰，由吳崢對上中國國民黨張智倫、民眾黨邱臣遠。吳崢今日上午到中和與板橋相接的國泰市場拜票，還與國民黨副主席連勝文、國民黨板橋“立委”候選人葉元之巧遇。



吳崢接受訪問表示，對於黃國昌加入民眾黨，他只能說祝福，畢竟人各有志。柯文哲現在面臨民調下滑，拋出自己內心本質是深綠、“國防”外交是走蔡英文路線，他認為支持本土派的選民不會再被柯文哲輕易欺騙了。柯一路走來，大家的評價都是一直變來變去，柯曾多次批評過蔡的“國防”外交路線過去親美，認為台灣過度單押美方會讓台灣很危險，可是現在又講這些話打臉自己。

