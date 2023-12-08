富權：侯趙配固盤有餘開拓不足需爭取白營合作

中評社香港12月8日電／澳門新華澳報8日發表富權文章：“侯趙配”固盤有餘開拓不足還需爭取白營合作。以下為文章內容。



距離“二零二四”大選的投票日只剩下三十多天，“侯趙配”、“賴蕭配”和“柯吳配”都在各自衝刺。昨日，侯友宜與其“副手”趙少康，還有中國國民黨主席朱立倫等人，前往宏國大樓拜訪王金平，王金平接受出任“侯趙配”後援會總會長的邀請。另外，蕭萬長也將以國政顧問團總顧問的身份，率領所有國民黨執政時的“行政院長”一起組成國政顧問團。因而可以說，“侯趙配”已經整合及團結了國民黨內所有可以團結的力量。實際上，曾經被朱立倫痛斥為“牛鬼蛇神”的地方派系勢力，尤其是張榮味、傅崑萁、周典論等地方“大咖”，也已紛紛歸隊。因而趙少康盛讚，王金平出任總會長，等於是多了百萬雄兵。



但這只是“固盤”而已。儘管成果來之不易，但在郭台銘已經棄選，柯文哲也自曝其短之下，“牛鬼蛇神”歸隊的實質性意義就打了一個較大的折扣。實際上，當初地方派系勢力之所以要“攀郭附柯”，除了是對國民黨中央決定徵召侯友宜不滿之外，還有一個重大的因素，就是要“蹭”郭台銘的雄厚財政資源，及柯文哲的“高人氣”。現在，郭台銘已經棄選，“藍白合”的破局也意外揭露柯文哲所謂的“高人氣”只不過是一堆“泡沫”，因而這些地方派系勢力的“靠山”已經不再存在甚至是坍塌。而且更重要的是，在二零二六年的“九合一”地方選舉，這些地方派系勢力要參選縣市長或縣市議員（縣市議會議長），還得回過頭來爭取國民黨中央的支持，這是非常現實的問題。再加上朱立倫在安排“不分區立委”提名人名單時，對地方派系勢力未來的縣市長選舉有所佈局並多所照顧，讓他們口服心服。因此可以說，王金平出任“侯趙配”後援會總會長，在號召地方派系勢力歸隊方面能夠發揮的作用，也就沒有郭台銘、柯文哲趾高氣揚時那麼大。



但總歸仍然是折射了曾經一度四分五裂的國民黨，還是整合成功了。尤其是王金平的“出山”，其蘊含的潛在意義重大。一方面，在一定程度上展示國民黨的內部分裂“止血停損”——當年的“馬王政爭”，是國民黨由盛轉衰的重要轉折點。正因為如此，民進黨至今仍然要就此而“見縫插針”，當侯友宜推出要恢復“特偵組”的政見時，賴清德就刻意挑起王金平對“特偵組”的心頭之痛。但經歷過十年的磨礪，王金平終於以國民黨團結的大局為重，表態“老早就沒芥蒂了”，讓民進黨自討沒趣。另一方面，郭台銘、柯文哲曾經都分別找過王金平密談，意圖將其從國民黨陣營中“挖”出來為其所用。但王金平儘管心中有“氣”，不過還是顧全大局的，分別拒絕了郭台銘、柯文哲的誘惑，甚至還提醒柯文哲，倘要在“藍白合”中擔任“正”的，就必須負起籌儲糧草及搭建基層組織的責任，而這卻正是柯文哲的“短板”。



昨日，王金平在接後援總會長後，再次表明心跡，指出早在黨內初選時，侯友宜與郭台銘競爭，他就已經表態只會支持黨的提名人。後來國民黨提名侯友宜，他也一直都是支持侯友宜。現在六成人民希望政黨輪替，要達成這個目標要團結所有可以團結的力量，所以要為社會發展努力，他希望讓侯友宜與趙少康可以當選，所有可以幫忙、支持的好友、民眾都要理解，要支持國民黨的“侯康配”。



王金平的“出山”，將進一步鞏固國民黨地方派系勢力歸隊的態勢。趙少康說是“等於多了百萬雄兵”，其實並沒有“增量”，而是“回流”，或是原本不打算出來投票者，有了投票的意願。因而可以說，地方派系勢力的歸隊，只是“固盤”，並未能開拓新的票源。要想實現“下架民進黨”，這還是並不足夠的。



實際上，“侯趙配”成型後，曾經有過短短幾天的“慶祝行程”，其民調直追“賴蕭配”。但在沉澱下來之後，“賴蕭配”與“侯趙配”的距離又再拉開。昨日《美麗島電子報》公布第八十四波最新追蹤民調，賴清德公布“副手”人選為蕭美琴後，首度支持度飆破四成，來到百分之四十點一；而國民黨“侯康配”仍在緊追其後，以百分之三十一點六位居第二；至於民眾黨“柯盈配”則未有變化，依舊是以百分之十四點八墊底。如果在未來三十多天，“侯趙配”都無法拉近“賴蕭配”的民調距離，就將錯過這次“下架民進黨”的機會。



不是說，有六成民意渴望“下架民進黨”嗎？這就要求國民黨在加強“固盤”的同時，努力開拓新的票源了。國民黨中央似是已經有此考慮，因而這幾天都在向郭台銘“招手”。畢竟，郭台銘徵集到一百萬張連署書，即使是扣除其中的部分“水分”，也是一個重大的“增量”。因此，朱立倫和侯友宜、趙少康在受訪時不斷對郭台銘釋出善意，朱立倫甚至表示，“黨內初選過程中如果有任何不滿，都怪朱立倫，拜託幫忙侯友宜、趙少康”。而國民黨文傳會主委林寬裕也表示，郭台銘已不是“二零二四”參選人，若是“立委”參選人認為郭台銘的站台對他們有幫助，交給小雞自行評估，國民黨不會加以限制。

