吳春城：綠形象太差已無法用傳統板塊析大選

民眾黨不分區“立委”候選人、前戰國策傳播集團董事長吳春城。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月9日電（記者 鄭羿菲）針對藍綠白政黨，台灣民眾黨不分區“立委”候選人、前戰國策傳播集團董事長吳春城接受中評社訪問分析，他不認為民進黨2024候選人賴清德還有2008年“謝蘇配”般42%的實力，當年是民眾對陳水扁的個人厭惡感，如今已是對整個政黨的厭惡感，甚至新潮流的品牌形象又比民進黨差，且新潮流打破過去的老二哲學，其他派系不見得像過去般團結。



台灣政治公關“教父”級的吳春城說，中國國民黨往後恐怕已難獨立勝選“中央”層級的大選，但地方選舉講究個人經營與地方派系，仍有一定的話語權，主因是國民黨已失去中間選民重視的政黨理念路線，至少有超過10%的中間選民、年輕選民在地方選舉不會投票，但大選會出來投票，不吃組織動員那套。況且，2024“侯康配”捲起的藍營支持者熱情，有勝過2020的韓國瑜嗎？韓當年造勢一場都是20萬人起跳，那現在呢？



吳春城認為，台灣民眾黨已豎立起“制衡”這塊品牌，這塊品牌國民黨從未有過、民進黨現已失去，因此支持者就不會輕易跑掉，未來也是如此，這也是現在超過25%的中間選民、沈默選民對藍綠兩黨不滿，力挺民眾黨2024候選人柯文哲的原因，但或許柯現在打選戰仍太溫和，還需要加強對支持者的情緒撩撥。



吳春城為上海復旦大學管理學博士（2003），曾任上海交通大學管理學院客座教授、世新大學公關暨廣告系兼任副教授、台灣國際公共關係協會第四、五屆理事長、戰國策傳播集團董事長，現為壯世代教科文協會理事長。



戰國策成立於1994年，從政治公關起家，提供選舉策略打選戰，現在90%的案子都是商業。



從事公關事業20多年、藍綠都有接觸的吳春城接受中評社訪問表示，賴清德其實有民意支持天花板，約3成5上下，而且2024大選不能用過去的民進黨政治板塊來看，包括以2008年大選“謝蘇配”得票41.55%作為地板來推估此次賴的得票，都已經過了16年了，很多變因都不同。