新黨發起反兵役延長公投　今送交連署書

新黨發起反兵役延長公投，到“中選會”正式送件。（照片：新黨提供） 中評社台北12月8日電／民進黨政府於去年12月底宣布將義務役的役期由4個月延長為1年，為此新黨特別發起反對兵役延長公投，強調民進黨讓兩岸關係變緊張的惡果不應該由年輕人承受，台灣人不當民進黨這種貪腐政權的砲灰。新黨主席吳成典今天率黨籍候選人米甘幹等人至“中選會”送交已完成的4097份連署書。



輿情中心主任季節表示，4097份連署書已經超過政府對公投第一階段連署書要求的1932份門檻。



主席吳成典表示，台灣要有智慧，相較於民進黨不斷強調的備戰，面對兩岸關係台灣更該做的是避戰，應該從軍事對峙變成政治上的對話，台灣不能跟大陸軍備競賽，台灣買再多武器，能靠自己的力量打贏大陸嗎？



新黨原住民“立委”候選人米甘幹則指出，當年他的父親被迫前往大陸打仗，結果幾十年回不了台灣，後來他回台後，因為大陸學歷不被承認，求職受到限制，可見戰爭的殘酷。



新黨前“國大代表”吳正群也說，他的兒子和孫子，未來都將可能是民進黨錯誤政策的受害者，也希望未來反兵役延長公投若能順利第二階段連署時，所有人都可以響應連署。



本次公投的領銜提案人新黨輿情中心主任季節表示，馬英九執政8年證明了，藉由九二共識，兩岸可以和平共處，當時沒有任何人覺得台海會開戰，因此政府也可以安心地把義務役的兵役縮短為4個月，一方面讓年輕男性可以早點進入職場發展，另一方面將保家衛國的責任交給真正專業的志願役軍人，提升“國防”戰力。

