侯友宜推青年購屋　民進黨：還款風險更大

民進黨發言人張志豪。（中評社 資料照） 中評社台北12月8日電／中國國民黨2024候選人侯友宜今日親自上陣宣布青年購屋政策，首購可全額貸款，不必準備頭期款。對此，民進黨發言人張志豪表示，侯友宜實際上是在引導年輕人在沒有考量償債能力的情況下，去跟銀行借錢、承擔高風險的購屋方式，免頭期款不是真的免還款，而是延到後面再去還，國民黨假裝年輕人可以輕鬆買屋，其實是將年輕人置於更大的還債風險中，也有相當可能會導致不肖業者以年輕人為人頭的方式向銀行借低利貸款，繼續支撐高房價市場。



民進黨今天發布新聞稿，張志豪表示，國民黨2024副手候選人趙少康今批評蔡政府帶頭賣土地炒高房價，殊不知罵到侯友宜，新北市政府近年來所執行的市地重劃數以千公頃計，開發完之後都將土地拿去標售，助長土地漲價。如果侯市長真的有決心維護青年居住正義，應該把塭仔圳數百公頃的市地重劃區扣除成本後全數拿來做社會住宅用地，可蓋約上萬戶的社會住宅。



張志豪批評，侯市長已經連兩年沒有興辦社會住宅，“中央”在新北市發包的社宅已達1萬戶，超車侯友宜主政的新北市蓋的數量。侯市長不蓋社宅，反而捨本逐末，建議侯市長不要再被自己的副手暗虧助長土地漲價，興辦社宅才是正解。



張志豪強調，免頭期款並不是真的免還貸款，而是延到後面再去還。貸款年期拉長，表面上降低每期還款金額，但年輕人整體償還金額反而增加，以本金1500萬，年利率2%試算，貸款從30年延長為40年，總償還金額增加約200萬元。時間拉長、利率波動大、青年還款風險更大。特別在不是低利率的環境下，會成為壓垮年輕人與金融體系的元凶，2008年金融風暴正是房貸次貸危機所引發。