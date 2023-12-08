聲援北一女教師　馬英九籲蔡政府檢討課綱

針對北一女老師痛批108課綱無恥，馬英九在臉書提出看法。(馬英九臉書) 中評社台北12月8日電／北一女中教師區桂芝日前指出，108課綱刪除多篇經典古文，導致學生價值觀混淆、是非錯亂，痛批新課綱是無恥的課綱。馬英九今天透過臉書表示，區桂芝老師真正瞭解“文以載道”的傳統，主管教育的官員卻似乎不懂？他要向區桂芝老師致敬。希望“教育部”能從善如流，深入檢討課綱的缺失，不要再讓高中老師、學生與家長、以及社會各界失望。



已故詩人余光中妻子范我存告別式今天在高雄市殯儀館景德廳舉行，馬英九今早特地搭高鐵南下，與余家的親人、故舊、文壇及教育界人士相送。馬英九也在臉書發文表示，范女士陪伴余光中教授走過了大時代的動盪，因為有她，余光中的文學作品更添生命的寬廣，她是余光中背後偉大的力量，讓人深深懷念。



知名詩人余光中的妻子，古玉的愛好、收藏者，並曾著書《玉石尚》的范我存，上月24日晚間逝世於高雄，享壽92歲。余光中與范我存走過動盪年代，關心社會，臧否時事，馬英九曾多次拜訪余光中夫婦。



此外，北一女中國文老師區桂芝，批判教改“去中國化”的劣跡之一，就是經典古文如顧炎武的名作“廉恥”被刪掉了，引起社會各界人士的關注。對此，馬英九認為，如果余光中老師還在世，以他一生耿介的風格，一定會挺身而出加入抗議行列。



馬英九表示，他很敬佩區桂芝老師見義勇為的正義感與道德勇氣，揭發批判這段“無恥”（刪除“廉恥”一文）的故事，因為她真正瞭解“文以載道”的傳統與高中國文老師“傳道”的任務有多麼重要，與其他英文、數學、理化的任務很不相同。否則韓愈當年也不會把教師“傳道”的任務，擺在“授業”與“解惑”之前的首位。



馬英九提到，從區老師“揭竿起義”的壯舉，讓我們瞭解她不只是一位“經師”，更是“人師”。



令馬英九感慨的是，為什麼一位高中國文老師都知道的事，主管教育的官員卻似乎不懂？希望“教育部”能從善如流，深入檢討課綱的缺失，不要再讓高中老師、學生與家長、以及社會各界失望。