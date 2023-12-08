王毅會見柬埔寨副首相兼外交大臣宋金達

中評社北京12月8日電／12月7日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京會見來華參加瀾湄合作第八次外長會的柬埔寨副首相兼外交與國際合作部大臣宋金達。



新華社報導，王毅表示，今年是中柬建交65周年和“中柬友好年”，習近平主席兩次會見西哈莫尼國王和洪瑪奈首相，並同洪森親王保持戰略溝通，充分體現了中柬關係的特殊性和高水平。兩國率先簽署新版構建中柬命運共同體行動計劃，為推動構建人類命運共同體發揮了示範作用。祝賀柬埔寨獨立70周年，很高興看到在洪瑪奈首相帶領下，柬埔寨新一屆政府施政百日成績亮眼。中國永遠是柬埔寨可信賴和可依靠的朋友，將一如既往支持柬埔寨走符合本國國情的發展道路，支持柬方捍衞國家主權獨立和民族尊嚴，支持柬新一屆政府維護穩定、發展經濟、改善民生，願為此提供力所能及的幫助。



王毅強調，面對國際地區形勢複雜演變，中柬要堅定不移辦好自己的事，堅定不移發展中柬友好，堅定不移走團結、合作、共贏之路。雙方要充分發揮高層戰略引領作用，為中柬命運共同體建設把準方向。要落實好兩國高層共識，深化高質量共建“一帶一路”合作，推動“魚米走廊”“工業發展走廊”取得更多可視成果，讓中柬務實合作更多惠及兩國人民。明年是“中柬人文交流年”，雙方可以此為契機，擴大人員往來，涵養友好根基。中國願同柬埔寨等國家聯合打擊網賭電詐和跨國犯罪，徹底剷除有關犯罪團伙，維護區域國家的社會穩定。



宋金達表示，柬方高度重視柬中關係，感謝中方長期以來的支持，不會忘記中方為柬抗擊疫情提供的幫助。在柬埔寨的發展道路上，中國是一路同行的伙伴，柬實現經濟社會發展和維護國家獨立都得益於對華合作。洪森親王、洪瑪奈首相多次會見習近平主席，就加強柬中命運共同體建設，推進各領域合作達成重要共識。柬方正積極落實兩國領導人共識，願以明年“柬中人文交流年”為契機，深化人文交流，吸引更多中國遊客到訪。柬中在“一帶一路”框架下的基礎設施建設為柬廣大民眾帶來實實在在的好處，雙方應進一步加強合作，以成功實踐駁斥一些域外勢力對“一帶一路”的攻擊抹黑。



雙方一致同意密切配合，開好瀾湄合作第八次外長會，推動瀾湄合作取得更大發展。