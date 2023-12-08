王毅談瀾湄合作六大重點方向

中評社北京12月8日電／12月7日，瀾滄江－湄公河合作第八次外長會在北京舉行。會後，中共中央政治局委員、外交部長王毅與緬甸副總理兼外長丹穗共同會見記者。



新華社報導，王毅說，今天瀾湄合作第八次外長會成功召開。六國外長圍繞“共同邁向現代化、培育次區域發展新優勢”這一主題，規劃下階段發展重點，為召開第四次領導人會議做好了籌備，凝聚了共識。六國外長一致認為，瀾湄合作起點高、發展快、受益廣，實現了“天天有進展、月月有成果、年年上台階”的目標。流域各國民眾真切感受到瀾湄合作帶來的紅利，瀾湄流域經濟發展帶建設不斷結出豐碩成果。作為一個新型次區域合作機制，瀾湄合作不斷發展壯大，已成為本地區互利合作新的重要平台。



王毅表示，面對更加不穩定不確定的世界，瀾湄國家必須更加團結一心，共同應對挑戰，弘揚發展為先、平等協商、務實高效、開放包容的瀾湄精神，維護好瀾湄次區域和平穩定，促進好瀾湄次區域發展繁榮。當前，瀾湄國家都處於加快發展和邁向現代化的重要節點，各方同意要重點推進六大方向工作：



一是推動建設更加緊密的命運共同體。六國將加強高層往來，引領瀾湄合作戰略方向；加強對接發展戰略，建設好瀾湄大市場；堅持以民為本，讓合作成果更多惠及民眾、造福民生。



二是打造更加聯動的經濟發展帶。六國將全面提升基礎設施聯通，擴大貿易投資，完善產業鏈供應鏈網絡。進一步開展跨境經濟特區等合作，舉辦瀾湄國家青年企業家論壇，共建農業現代化示範區。設立瀾湄合作共同發展專項貸款，助力六國聯動發展。



三是營造更加安全的發展環境。六國將把安全合作作為下階段合作重點，盡快通過“平安瀾湄行動方案”，堅決打擊次區域跨境犯罪，尤其是電詐網賭，剷除危害民眾安全、干擾各國發展的安全毒瘤。我們支持越南辦好第二屆瀾湄水資源合作部長級會議，願共同加強氣象防災減災合作，促進水資源的合理和可持續利用。

