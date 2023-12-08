國台辦：新一批台灣番荔枝業者通過註冊登記

中評社北京12月8日電／國務院台辦發言人朱鳳蓮12月8日表示，新一批台東縣番荔枝包裝廠和果園已通過海關總署註冊登記，隨著台灣地區番荔枝產季來臨，將為台灣地區番荔枝輸入大陸創造有利條件。



朱鳳蓮指出，我們一貫秉持“兩岸一家親”理念，在堅持“九二共識”、反對“台獨”的政治基礎上，盡最大努力為台灣同胞辦實事、做好事、解難事。今年以來，我們會同海關總署積極回應中國國民黨、台東縣等方面提出的希望大陸方面恢復輸入台灣地區番荔枝的願望，海關總署在綜合評估基礎上于6月20日宣佈恢復台灣地區番荔枝輸入大陸。我們與台東縣方面密切溝通，加緊推進番荔枝包裝廠和果園註冊審核工作，為番荔枝輸入大陸做好準備。經海關總署認真審核，新一批台東縣番荔枝業者包括34家包裝廠、1263個果園獲得註冊登記。截至目前，共有台東縣37家包裝廠、1288個果園獲得註冊登記，相關業者可在海關總署網站查詢有關情況。尚未通過審核的包裝廠、果園，可以按照整改要求繼續整改、申報。



朱鳳蓮表示，只要堅持“九二共識”、反對“台獨”，符合大陸相關檢驗檢疫規定，我們願與島內相關方面商談支持恢復台灣農漁產品輸入大陸的事項。我們願繼續秉持“兩岸一家親”理念，尊重、關愛、造福台灣同胞，與島內有關方面共同努力，推動更多台灣農漁產品恢復輸入大陸，為台灣同胞特別是基層民眾謀利造福。