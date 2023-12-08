柯文哲：台灣不是藍、綠的　是人民的

民眾黨2024候選人柯文哲表示，台灣不是藍的、不是綠的，是人民的。（照片：柯文哲臉書） 中評社台北12月8日電／2024大選三足鼎立，台灣民眾黨候選人柯文哲近期多份民調都居第三，柯文哲8日在臉書發文指出，自己在2014年突圍、2018年沒有被打倒、2019年成立台灣民眾黨，2024年這一次選舉，即便面對更強大的夾殺，他相信也能突圍，“我們不要回到30年來打轉的藍綠對決泥淖，要勇敢的走向新政治、新文化。”



柯文哲表示，“台灣不是藍的、不是綠的，是人民的”，台灣民主化三十年，政治板塊終於出現穩固的第三勢力，白、藍、綠三分天下。台灣民眾黨沒有資源，沒辦法到處舉辦大造勢，買電視廣告都被拒絕，每晚的政論節目全部再繼續把他往死裡打。



“造謠民眾黨副手候選人吳欣盈有雙重國籍就其中一例”，柯文哲說，12月5日“中選會”已經證明沒有問題，但已經被潑糞十天。與此同時，柯文哲還提及，民進黨候選人賴清德誣指之前本來要接受民眾黨邀請為不分區“立委”被提名人的徐春鶯，是中共黨員也是一例。



柯文哲說，一條龍在政論帶風向，媒體弱勢者在這個社會，只能傷痕累累、把心武裝好、才能走下去。



柯文哲接著提到，他從2017年世大運後，被抹紅，閉幕式時，發生黑衣人事件，有人拿Taiwan的旗幟入場，結果人被架走，然後，有來自黨政高層的內幕消息放給媒體，說是他下令抓人。



因此，柯文哲說他要還原的事實是，閉幕式邀“副總統”到場，維安就由“國安局”、憲兵隊接手，與台北市府無關，兩年後，“國安局”判賠當事人10萬，而他已經被貼上“中共同路人”的標籤。



柯文哲強調，國際奧委會規定，除了國旗以外，不可以有其它政治意涵旗子進入會場，但青天白日旗不被承認，奧委會不允許青天白日旗入場，他當時還據理力爭，與世大運委員會得到折衷，運動場內不能拿青天白日旗，但觀眾席開放，並積極爭取讓蔡英文上台開幕，沒想到自己還是被扣上紅帽。



柯文哲認為，台灣在國際有困難，是個事實，但遇到困難不是自暴自棄，應當盡我們最大的力量重返國際社會，不然台灣永遠是世界的孤兒。當然更不能以這種動輒抹紅、指摘別人不愛台灣的手法來打擊不同政黨。



柯文哲說，“國家”的執政和決策，應該理性、科學、務實，不是依意識形態，不是看政黨顏色，不是黨同伐異，不能因政黨之私，阻礙“國家”建設、人民權益。



柯文哲強調，民眾黨沒錢搞萬人造勢，但民眾黨政策記者會一場又一場辦，內容全程直播、剪成影片、整理“國政處方箋”在官網，他勤往各種演講邀請，走入校園。



民眾黨的這些舉措，柯文哲表示，是因為他把台灣未來的命運放在心上，每天想著如何解決“國家”面臨的困局。



“台灣不是藍的、不是綠的，是所有台灣人的”，柯文哲呼籲，只要你住在台灣、認同台灣，就是台灣人，“共融社會、國家治理”、“聯合政府、團結台灣”，大家真的值得一個更美好、進步的台灣。