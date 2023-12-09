中評鏡頭：東莞農家小館別有一番風味

茶樹菇炒牛肉（中評社 段曉魯攝） 中評社東莞12月9日電（記者 段曉魯）沒有華麗的擺盤，沒有精緻的餐具，但農家小館總是能吸引著人們去品嚐，份量實在、開胃下飯是農家菜的特色。日前，中評青年東莞訪問團在採訪之餘來到位於東莞郊區的下村島餐廳用餐，體驗了依山伴水的東莞農家小館特色風味。



雖然抵達餐廳時已夜幕降臨，但這家半露天的農家小館卻吸足了訪問團一行的目光。中評社記者看到，餐廳內搭設了供客人遮風擋雨的棚子，餐廳中央的水塘內，還能看見自家養的魚兒自由自在地游玩，餐廳後院還有一片農家地，蔬菜直接採摘送往後廚，既保證了食材的新鮮程度，也增添了些許農家味兒。一走進餐廳就可以看到招牌菜的推薦，有些菜單更是用手寫的，凸顯了人情味，黃色的大圓桌配上大紅色的凳子擺滿了整個餐廳，顯得格外耀眼。



入座後沒多久就上菜了！對於鐘愛煲湯的東莞人而言，一頓沒有湯的飯就像是缺少了靈魂。特別是在這換季乾燥的季節裡，來上一碗東莞例湯，清熱解火，喝下去暖暖的，立即打開了整個味蕾。再夾上一塊用荔枝柴製成的燒鵝，配上酸梅醬，肥而不膩，滿嘴都是鵝油的香味，美哉！更令大家讚不絕口的是這家餐廳的農家小炒肉，也是備受客人歡迎的招牌特色菜，大片的五花肉配上綠色的尖椒，在大火的爆炒下，這道菜可以說是色香味俱全，充滿了鍋氣，如果怕辣的小夥伴，可以配上煉奶饅頭，去油解辣。



環境清幽，空氣中滿滿負氧離子的味道，遠離城市喧囂的農家小館別具一格，把自己置身青山綠水間，品嚐原生態農家菜，不失為對於現代人來說的好選擇。



中評青年東莞訪問團於11月28日至30日赴東莞參訪報導，行程包括拜訪東莞市台港澳事務局、東莞市發改局，參觀東莞市台協、東莞理工學院粵台產業科技學院、東莞台商子弟學校、台心醫院、台商大廈、台達電子（東莞）有限公司、東莞徐記食品有限公司並採訪有關負責人，以及舉辦“東莞深化兩岸創新發展合作的實踐與機遇”座談會。



中評青年東莞訪問團由中評社的七位青年團員共同組成，訪問團團長為中評社助理總編輯兼採訪主任、中評智庫基金會董事長助理林艶，訪問團成員包括：中評社助理總編輯兼國際部主任郭至君、中評社編委兼研究部主任束沐、中評社新媒體主任高映竹、中評社港澳部副主任盧哲、中評社記者段曉魯、陸文煜。















